Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/29791829/
18 мая 2017, 20:49 | Прочие | Р-Спорт

WADA одобрило создание Независимой организации допинг-тестирования

ПАРИЖ, 18 мая — Р-Спорт. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил идею создания Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает портал insidethegames.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) одобрил идею создания Независимой организации <nobr>допинг-тестирования</nobr> (ITA) сообщает портал insidethegames. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соответствующее решение было принято в четверг на заседании совета учредителей в Монреале. По данным СМИ, ITA будет создана и начнет работу до зимней Олимпиады 2018 года. Финансированием организации будет заниматься Международный олимпийский комитет (МОК), который ранее выступил с инициативой создания ITA.

Предполагается, что новую организацию сформируют пять человек: независимый президент, представитель МОК, представитель международной спортивной федерации, спортсмен и нейтральный эксперт. WADA создаст специальную комиссию, которая займется подбором кандидатов.

Исполком МОК в марте принял декларацию о создании ITA и утвердил 12 принципов для укрепления антидопинговой системы. Правление ITA будет иметь лишь полномочия наблюдателя. Организация будет разрабатывать для каждой международной федерации план тестирования не только по видам спорта, но и по дисциплинам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Учредители WADA могут восстановить членство Российского антидопингового агентства

Учредители WADA могут восстановить членство Российского антидопингового агентства

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 17 мая. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета и cовет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) пройдут в ближайшие два дня в канадском Монреале. WADA может восстановить членство в организации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Елена Исинбаева в черном платье в пол на открытии Каннского фестиваля. Фото

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тренер: обидно, что Сотникова объявила об уходе к Плющенко через смс