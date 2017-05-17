Учредители WADA могут восстановить членство Российского антидопингового агентства

Восстановление нормальной работы российских антидопинговых служб должно стать важнейшим событием для отечественного спорта и способствовать участию российских атлетов в международных соревнованиях. РУСАДА и WADA разработали дорожную карту по восстановлению членства российского агентства, которое было серьезно реформировано. В мае должно быть объявлено имя нового генерального директора РУСАДА, который будет назначен по итогам открытого конкурса. В марте председателем наблюдательного совета РУСАДА была избрана олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

В феврале президент WADA Крэйг Риди заявил ТАСС, что агентство «решительно настроено на поддержку РУСАДА и предпринимает усилия по его возвращению в рамки международного «антидопингового кодекса». Британец напомнил: за тем, чтобы в России появилась улучшенная и надежная антидопинговая программа, которая поможет восстановить доверие спортсменов и международного сообщества, наблюдают два международных эксперта и Британское антидопинговое агентство (UKAD). UKAD последние полтора года осуществляет функции антидопинговых служб в России.

Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из главных критериев для восстановления деятельности агентства является так называемое изменение «культуры отношения к допингу» в стране.

38 членов совета учредителей

Заседание исполкома WADA пройдет в Монреале 17 мая, члены совета учредителей соберутся на следующий день.

WADA — международная независимая организация, финансируемая Международным олимпийским комитетом (МОК) и органами государственной власти стран мира, созданная для борьбы с применением допинга в спорте. WADA образовано в 1999 году, ее работа регламентируется Всемирным антидопинговым кодексом.

Совет учредителей WADA на данный момент включает в себя 38 членов, которые назначаются сроком на три года и могут быть переизбраны на неограниченное число сроков. 18 членов назначаются МОК, не менее четырех из них должны являться спортсменами. Еще 18 членов назначаются межправительственными организациями, правительствами различных стран и другими органами государственной власти, принимающими участие в борьбе с допингом (далее сокращенно будут называться органами власти). Остальные члены могут быть назначены, в случае необходимости, советом учредителей, эти кандидатуры предлагаются совместно МОК и органами власти.