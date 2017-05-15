По Омску пробежится марафонец Александр Капер, побежавший из Москвы в Пекин
Бегун-путешественник, маршрут которого пролегает сразу через четыре страны, прибежит в наш город к выходным, но его передвижение можно отслеживать в режиме реального времени на сайте. Сейчас он уже в Казахстане.
В Омске ждут участника ультрамарафона «Москва — Пекин» Александра Капера, стартовавшего 4 марта 2017 года из Москвы.
Спортсмен, напомним, бежит через всю страну на Восток, его маршрут пролегает сразу через четыре страны: Россию, Казахстан, Монголию и Китай. В ходе марафона Капер посетит больше 24-х городов и населенных пунктов. В списках значатся Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Харауз и Цзининь.
Около 8000 км
Следующим крупным городом на пути известного марафонца является Омск, здесь его ожидают уже в ближайшую субботу, 20 мая. При этом омичи тоже могут почувствовать себя марафонцами, пробежав часть пути вместе с Александром Капером.
Интересно, что отследить перемещения Капера можно на специальном сайте, где на трекере отмечены его передвижения. А фотоотчеты спортсмена есть на сайте
Отметим, что Александра Капера называют российским Форрестом Гампом. В октябре 2016 года он инициировал миротворческий Марафон по территории Донецкой и Луганской народных республик. За три дня вместе с единомышленниками Капер пробежал больше 150 километров по территории военных действий.
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