По Омску пробежится марафонец Александр Капер, побежавший из Москвы в Пекин

В Омске ждут участника ультрамарафона «Москва — Пекин» Александра Капера, стартовавшего 4 марта 2017 года из Москвы.

Спортсмен, напомним, бежит через всю страну на Восток, его маршрут пролегает сразу через четыре страны: Россию, Казахстан, Монголию и Китай. В ходе марафона Капер посетит больше 24-х городов и населенных пунктов. В списках значатся Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Харауз и Цзининь.

Около 8000 км бегун-путешественник должен пройти всего за 200 дней. Его масштабный забег будет длиться 200 дней. В настоящий момент бегун преодолел больше трех тысяч километров, минуя Ногинск, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Набережные Челны. Посещая города, Капер проводит массовые забеги и встречи с населением, направленный на популяризацию спорта и здорового образа жизни.

Следующим крупным городом на пути известного марафонца является Омск, здесь его ожидают уже в ближайшую субботу, 20 мая. При этом омичи тоже могут почувствовать себя марафонцами, пробежав часть пути вместе с Александром Капером.

Интересно, что отследить перемещения Капера можно на специальном сайте, где на трекере отмечены его передвижения. А фотоотчеты спортсмена есть на сайте Москва-Пекин. рф.

Отметим, что Александра Капера называют российским Форрестом Гампом. В октябре 2016 года он инициировал миротворческий Марафон по территории Донецкой и Луганской народных республик. За три дня вместе с единомышленниками Капер пробежал больше 150 километров по территории военных действий.