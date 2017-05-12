Медведев: Проблему отсутствия центров подготовки по ряду видов спорта надо решать

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«Есть проблемы, их достаточно. К примеру, необеспеченность федеральными спортивными центрами целого ряда видов спорта: триатлон, современное пятиборье, конькобежный, велосипедный спорт. Это проблема», — сказал Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России.

«Ситуацию нужно исправлять», — заявил премьер.

Медведев предложил сформировать сеть школ тренеров высшей квалификации для сборных команд.

Медведев также заявил о нехватке тренеров высшей квалификации для сборных команд и предложил сформировать сеть высших школ тренеров на базе подведомственных Министерству спорта РФ вузов.

«Не хватает также тренеров высшей квалификации для сборных. Это порядка 500 специалистов. Есть предложение — сформировать сеть высших школ тренеров на базе подведомственных Министерству спорта РФ вузов и создать систему непрерывной подготовки тренерских кадров», — сказал Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий доя подготовки спортивных сборных команд России.