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12 мая 2017, 15:45 | Прочие | ТАСС

Медведев: Проблему отсутствия центров подготовки по ряду видов спорта надо решать

ХИМКИ (Московская область), 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал решать проблему отсутствия спортивных центров для подготовки по целому ряду видов спорта.

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«Есть проблемы, их достаточно. К примеру, необеспеченность федеральными спортивными центрами целого ряда видов спорта: триатлон, современное пятиборье, конькобежный, велосипедный спорт. Это проблема», — сказал Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России.

«Ситуацию нужно исправлять», — заявил премьер.

Медведев предложил сформировать сеть школ тренеров высшей квалификации для сборных команд.

Медведев также заявил о нехватке тренеров высшей квалификации для сборных команд и предложил сформировать сеть высших школ тренеров на базе подведомственных Министерству спорта РФ вузов.

«Не хватает также тренеров высшей квалификации для сборных. Это порядка 500 специалистов. Есть предложение — сформировать сеть высших школ тренеров на базе подведомственных Министерству спорта РФ вузов и создать систему непрерывной подготовки тренерских кадров», — сказал Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий доя подготовки спортивных сборных команд России.
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Медведев: Государство обязано обеспечить условия для подготовки спортсменов

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Поддержка со стороны бизнеса спортивных сборных России не снимает с государства обязанности по обеспечению условий подготовки спортсменов. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд России.
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