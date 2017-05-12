Медведев: государство обязано обеспечить условия для подготовки спортсменов

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Он напомнил, что накануне провел заседание попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев, в который входят несколько представителей крупного бизнеса РФ, фонд за 12 лет реализовал 67 специальных программ по поддержке спорта на сумму свыше 9 млрд рублей.

«Но все, что делает бизнес, их за это нужно поблагодарить, но это не снимает с государства обязанности по содержанию сборных, обеспечению нормальных условий для тренировок, проведению соревнований. Иными словами, поддержка по линии бизнеса носит избирательный характер, что касается основных затрат, то они должны проходить по линии ФЦП и по другим статьям бюджета, имея в виду, что этих обязанностей с государства никто не снимал», — сказал премьер.

Премьер-министр РФ также призвал планировать средства на реконструкцию спортивных центров.

«Спортивные центры нуждаются в реконструкции… И на это нужно планировать финансирование, планировать организационные ресурсы», — сказал Медведев.

Премьер рассказал, что перед совещанием он посмотрел на работу центра в Новогорске, пообщался со спортсменами и тренерами. «Хороший центр, хорошая база. Есть все возможности для того, чтобы к соревнованиям готовиться, восстанавливаться и просто отдыхать», — сказал Медведев.