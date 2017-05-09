«За победу над фашистами нас ждала расправа, но это не остановило нас»

«Советский спорт» поздравляет ветеранов с Днем Победы! О том, как воевали спортсмены в годы войны, мы уже писали, в том числе в материалах, подготовленных совместно с Государственным Музеем спорта.

Сегодня мы вспоминаем, как во время Великой Отечественной войны в СССР занимались спортом.

Декабрь 1941 года. Фашистские танки стоят в нескольких десятках километров от Москвы — где-то под Клином.

По версии фашистов, Советский Союз уже стоит на коленях, не сегодня — так завтра сдастся. Вот только они не знали, что в этот момент в Москве проходит… нет, не эвакуация — Кубок по хоккею с мячом.

Примерно в эти же даты, когда пруды скованы льдом и от мороза снег скрипит под ногами, советские спортсмены определяют сильнейших в конькобежном спорте. В теплых игровых комнатах лучшие умы столицы ломают голову… нет, не над планом отступления, а над следующим ходом в чемпионате Москвы по шахматам.

Даже во время войны спорт жил. Не так, конечно, как в мирное время, но жил, дарил всей стране надежду, пусть на короткое время, но заставлял забыть о нависшей угрозе.

Многие спортсмены ушли на фронт. Другие — работали в тылу: лечили раненых, готовили провизию и новые кадры, штамповали оружие, так необходимое для защиты родины от врага.

«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов — надежнее батальона», — сказал после войны Герой Советского Союза генерал армии Петров.

В 1942 году, когда фашисты уже были отодвинуты от Москвы, в столице по указанию руководства армии для поддержания духа на фронте были совершены попытки установить новые мировые рекорды в пяти легкоатлетических дисциплинах.

Одна из них увенчалась успехом. Стайер Феодосий Ванин быстрее всех на планете на тот момент пробежал 20 километров. Вот что писали тогда об этом в газетах:

«Вчера на московском стадионе “Динамо” шесть легкоатлетов столицы выступили на побитие рекорда в беге на 20 километров. В числе участников соревнований был чемпион СССР техник-интендант 2-го ранга Феодосий Ванин. Выступление выдающегося советского стайера ознаменовалось новым блестящим успехом. Ванин пробежал 20 километров за 1 час 03 минуты 51 секунду. Это является не только новым всесоюзным достижением, но и существенно превышает служебный важный рекорд (1 час 4 минуты 0,2 секунды) аргентинца Цабало, установленный в 1936 году».

Весной 1942 года по улицам Москвы промчался традиционный марафон по Садовому кольцу. Советский Союз начал поднимать голову.

Москва была свободна, но Ленинград был взят в кольцо осады — блокада. Голодные, слабые, раненые, но не сломленные ленинградцы совершили героический поступок: в мае 1942 года был сыгран знаменитый «матч жизни». На испещренном воронками от разорвавшихся снарядов поле играли команды «Динамо» и Ленинградского металлургического завода. Трибуны, хоть и небольшие, импровизированные, были переполнены. «Динамо» тогда выиграло со счетом 6:0, но этот результат ничего не значит. Важно было участие. Сам факт матча. Главное — фашисты поняли: Ленинград не сломлен. Чуть позже, в конце мая, в городе был организован кросс.

Тремя месяцами позже, после «матча жизни», прошел печально известный «матч смерти». В оккупированном Киеве играла сборная этого города, которую назвали «Старт», с командой фашистов. Киевляне тогда одержали волевую победу со счетом 5:3. Для многих она означала — смерть.

— Мы знали, когда решили выиграть у фашистов, что нас ждет расправа, но это не остановило нас… Были расстреляны наши товарищи Николай Трусевич, Иван Кузьменко, Николай Коротких, Алексей Клименко. Обречены были и остальные. Нас спасло быстрое наступление Советской армии, — вспоминал потом один из участников того матча Макар Гончаренко.

В 1943 году возобновились многие всесоюзные соревнования. Чемпионов страны определяли легкоатлеты, пловцы, велосипедисты, боксеры, штангисты. В нескольких регионах прошли республиканские Спартакиады.

В 1944 году после трехлетнего перерыва болельщики вернулись на футбольные стадионы. В стране прошел Кубок СССР по футболу, в котором приняли участие 24 команды. В полуфинале «Зенит» в двух матчах обыграл «Спартак», а ЦДКА победил столичное «Торпедо» со счетом 3:2 в одной игре. В финале клуб из Ленинграда был сильнее, впервые выиграв этот почетный трофей — 2:1. Капитаном красно-синих в той игре был Григорий Федотов — отец легендарного Владимира Федотова.

«Напишешь правду — не поверят»: истории ветеранов.