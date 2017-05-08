Рекорды и партизанские отряды. Чем жили спортсмены во время Войны

Вклад спортсменов в дело Победы огромен. «Советский спорт» вспоминает о тех, кто ковал славу отечественного спорта и проливал кровь в боях за Отечество. Этим материалом мы начинаем цикл статей, посвященных важной дате календаря.

В далеком 1941-м война никого не оставила в стороне. Она пришла в каждый дом и стала причиной необъятного горя. Но в то же время она заставила людей объединиться во имя одной цели — отстоять родную землю и очистить ее от фашистских захватчиков.

На смертный бой в едином порыве поднимались миллионы людей, среди них — тысячи спортсменов. В первые дни Великой Отечественной войны в НКВД СССР были созданы две бригады, укомплектованные курсантами высшей и межкраевых школ, сотрудниками органов госбезопасности, спортсменами-добровольцами и студентами московских вузов. Сначала они базировались в Подмосковье, но уже в октябре были переведены в Москву и составили Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР.

В ОМСБОН влилось свыше 800 спортсменов. В составе этого подразделения они учились минировать шоссейные и железные дороги, стрелять без промаха, бесшумно снимать часовых. Именно она содействовала развитию партизанского движения в тылу врага, разрабатывала и осуществляла разведывательные операции.

Несмотря на массовый уход на фронт спортсменов, организаторов и физкультурников спортивные традиции в стране не угасли. В годы войны спортивные мероприятия и соревнования продолжали проводиться не только в Москве и Ленинграде, но и в других городах СССР. За то время, что длилась война, было установлено 180 всесоюзных рекордов. Для людей это было очень важно. Спортивные победы укрепляли дух и веру людей в скорую победу над фашизмом.

Спортсмены, не призванные в армию, самоотверженно трудились в тылу. Они ковали оружие, растили хлеб и помогали своим трудом Советской армии громить врага. Люди собирали теплые вещи и отправляли их на фронт. Физкультурные организации обучали народ военно-прикладным упражнениям, проводили военизированные походы, занятия по стрельбе из боевого оружия, комбинированные эстафеты с элементами, которые помогали оттачивать действия в боевой обстановке: соревнования на воде, высадка десанта, штыковой бой, бой с оружием и без оружия. Только в период с июня по ноябрь 1941 года в таких соревнованиях участвовало 5000 человек.

Дух блокадного Ленинграда не был сломлен во многом благодаря деятельности местного Спортивного комитета. Именно по его инициативе зародилось движение «спортсменов-тысячников» — специалистов физической культуры, каждый из которых брался обучить тысячу и более человек рукопашному бою, метанию гранат, бегу на лыжах, преодолению водных преград с подручными средствами. Спорткомитет регулярно проводил всевозможные соревнования для поддержания морального и физического состояния жителей и защитников города.

Так, в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 г. состоялся футбольный матч между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода. Эта игра опровергала слухи, распространяемые вражеской пропагандой о том, что вскоре город сдастся. Назло фашистским оккупантам Ленинград жил и даже играл в футбол. Зачем был нужен этот матч? Ответ прост.

Вот отрывок из военного дневника одного из защитников Ленинграда: «Никогда не забуду день, когда в траншеях на Синявинских болотах в 500 метрах от немцев услышал репортаж со стадиона “Динамо”. Я сначала не поверил, побежал в землянку к радистам, и они подтвердили: верно, передают футбол. Что творилось с бойцами! Это был такой боевой подъем, что если бы в тот момент был дан сигнал вышибить немцев с их траншей, плохо бы им пришлось!» Факт проведения матча в блокадном городе не остался незамеченным ни нашими, ни немцами. Он вызвал огромный резонанс во всей стране и поднял дух жителей города.

Не менее легендарным стал «Матч смерти» в оккупированном Киеве в августе 1942 г. Под дулами немецких автоматов, по сути, сборная Киева «Старт» играла с командой «Флакельф», собранной из немецких зенитчиков. По ходу встречи киевляне проигрывали, однако сумели переломить ход матча и победить — 5:3. Часть состава в итоге была расстреляна, еще несколько игроков «Старта» позже попали в концлагеря.

Один из немногих участников той игры, кому удалось уцелеть, Макар Гончаренко после войны вспоминал: «Когда мы решили выиграть у фашистов, знали, что нас ждет расправа, но это не остановило нас… Были расстреляны наши товарищи Николай Трусевич, Иван Кузьменко, Николай Коротких, Алексей Клименко. Обречены были и остальные. Нас спасло скорое наступление Советской армии».

Великая Отечественная война дала сотни примеров, когда отличная физическая закалка и спорт помогали нашим бойцам успешно выполнять самые трудные боевые задания. Многие спортсмены удостоены высоких правительственных наград за мужество и героизм в боях с фашистами.

Звание Героя Советского Союза было присвоено лейтенанту Анатолию Рыжикову, занимавшемуся легкой атлетикой и гимнастикой. Рыжиков, служивший на погранзаставе, встретил врага с оружием в руках в первый же день войны. С шестью бойцами он сумел уничтожить гранатами несколько вражеских огневых точек, умело прикрывая отход наших подразделений.

До войны любителям легкой атлетики было хорошо известно имя марафонца москвича Николая Копылова, второго и третьего призера чемпионатов СССР 1939−40 гг. Танкисты, которыми в последствие командовал легкоатлет, великолепно справлялись с боевыми заданиями, уничтожив огромное количество техники и живой силы противника. При этом он никогда не забывал о спорте: приехав с фронта в Москву на несколько дней, Копылов принял участие в городском кроссе. За мужество и героизм заслуженному мастеру спорта полковнику Николаю Копылову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Двукратный чемпион СССР 1935 и 1936 гг. по конькобежному спорту, абсолютный чемпион СССР 1941 г. и рекордсмен Анатолий Капчинский стал легендой. На фронт его не взяли, но он добровольно вступил в ОМСБОН, а в мае 1942-го попал в специальный отряд, получивший название «Победители». В составе группы десантников Капчинский был отправлен в тыл врага, где погиб в героическом бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1944 г. за храбрость, мужество и самопожертвование в бою он был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Также знаковой фигурой для ОМСБОН была одна из лучших советских лыжниц довоенного времени Любовь Кулакова. Долгое время она занималась лыжной подготовкой молодыхсолдат, совершая с ними марш-броски на 30−40 км. Все называли ее «Снежная королева». В 1942 г. на Кулакову обратил внимание командир партизанского разведывательного отряда, и предложил ей с группой подготовленных бойцов совершать вылазки в тыл врага. Она выполнила немало заданий в смоленских лесах, не раз показывая смелость и стойкость духа.

Погибла Кулакова из-за предателей, сообщивших фашистам о месте нахождения ее отряда из 12 человек. Против них гитлеровцы направили три танка, 50 автоматчиков и отряд конницы, устроив засаду около деревни Андрюцы. Подвиги Любы Кулаковой помнят до сих пор. На ее родном стадионе «Локомотив» в Москве установлен памятник. На нем высечены слова: «Заслуженный мастер спорта СССР Люба Кулакова (1920 — 1942), партизанка Великой Отечественной войны. Погибла в боях за Советскую Родину».

Перечислить имена всех советских спортсменов, сражавшихся за родину в годы Великой отечественной невозможно. Да, наверное, и не нужно. Ведь самое главное — память об их невероятном подвиге во имя мира на земле. В их честь проводится огромное количество мемориалов и соревнований по всей стране, открываются музеи спортивной славы в школах, Дворцах спорта и стадионах, называются улицы, снимаются фильмы, пишутся книги.

Честь и слава погибшим и тем, кто навсегда ушел вслед за своими фронтовыми товарищами после войны. Честь и слава живущим — мы обязаны им всем, что у нас есть, и прежде всего жизнью!

Напишешь правду — не поверят": истории ветеранов.