Трактор, лобстер и булыжник. Самые удивительные призы для чемпионов

С 1 по 7 мая в конноспортивном комплексе Maxima Stables проходит второй этап масштабного турнира по выездке Кубок ЖК «Федоскинская слобода», борьба в котором разворачивается не только за кубок и призовой фонд.

Лучшему всаднику финала достанется квартира в новом жилом комплексе от спонсора. Аналогичный турнир на протяжении всего летнего сезона будет проходить и в конкуре — по итогам Кубка «Гефест» победитель также получит квартиру. С учётом того, что в российских соревнованиях, тем более по конному спорту, столь солидные призы разыгрываются очень редко, мы решили вспомнить, какими самыми потрясающими и необычными подарками награждают чемпионов по всему миру — от колбасы и сыра до бриллиантов.

Трактор вместо спортивной машины

Победителям и призёрам крупных соревнований помимо денежных призов часто дарят автомобили. Впрочем, не всегда речь идёт о быстрой и роскошной технике: однажды победителю турнира по гольфу, спонсируемому компанией Volvo, достался трактор с ковшом и отвалом. Счастливый обладатель приза отметил, что найдёт ему применение на своей ферме. Гольфистам, кстати, часто приходится сражаться за моторные лодки. Но даже огромной яхтой не затмить награду, доставшуюся стрелку Абхинаву Биндре: индус получил пожизненный пропуск в железнодорожные вагоны первого класса.

Что касается недвижимости, то её чаще всего вручают победителям Олимпиад в странах, входивших в состав Советского Союза. Но бывают и другие примеры. Власти государства Фиджи щедро наградили главного тренера сборной по регби-7 Бена Райана, приведшего команду к первой в истории страны золотой медали на Олимпиаде. Бену присвоили «имя вождя» и подарили ему 1,2 гектара на островах архипелага. Таких щедрых призов не было даже на турнирах по гольфу, где время от времени разыгрываются летние домики.

От бриллианта до булыжника

Одним из наиболее престижных стартов сезона в мире лёгкой атлетики являются соревнования «Бриллиантовой лиги». Как следует из названия, чемпионов награждают настоящими бриллиантами. Каждый раз швейцарская компания Beyer готовит 32 практически одинаковых драгоценных камня весом 4 карата или 0,8 грамма, что примерно в 40 раз больше, чем среднестатистические бриллианты, покупаемые в ювелирных магазинах. Номинальная стоимость каждого из них по оценке производителя составляет $90 тыс., однако на аукционе за эти камни можно выручить значительно больше.

Впрочем, победителям не обязательно дарить драгоценные камни. Сойдут и просто тяжёлые булыжники. Для победителей велогонки Париж — Рубе это частица трассы, по которой они мчались к первому месту. Серо-голубой камень из мостовой, размером со стандартный кирпич, помещают в красивую оправу и вручают победителю. Солидная денежная премия, конечно, прилагается. Иначе вряд ли бы кто-то был доволен.

Лобстер — гонщику, корова — гребцу

Победителям всевозможных соревнований часто дарят животных. Но если лошадь является закономерным подарком победителю соревнований по конному спорту, то другие истории выглядят куда более странно. Например, в 30-е и 40-е годы прошлого столетия победителям НХЛ вместо чемпионских перстней дарили… индеек. Традиционным призом велогонки «Тро-Бро Леон» является живой поросёнок. А победителю серии спринтерских гонок НАСКАР же достаётся большой лобстер, которому предварительно завязывают клешни, чтобы он не причинил вреда чемпиону.

В подарок принято дарить и коров. Например, в 2003 году организаторы теннисного турнира в Гштааде подарили её Роджеру Федереру. А в 2012-м после Олимпиады в Лондоне призёры Олимпиады в Лондоне получили заслуженную премию от властей: живую корову или её эквивалент — 140 кг вяленого мяса. Любопытно, что мнения спортсменов разделились: гребец Сизве Ндлов пополнил стадо на семейной ферме, а пловец Камерон Ван дер Бург заполнил хранилище готовым продуктом.

Чемпиона голодным не оставят

Кстати, о мясе. Поговорку «кто работает — тот и ест» можно применить и к спортсменам, если заменить второе слово на «побеждает». Почему-то особенно везёт в этом отношении велосипедистам. Может быть, потому что все атлеты в этом виде спорта поголовно худые, как тростинки? Чего только не дарят победителям отдельных этапов и целых веломногодневок: и голландский сыр, и австрийскую колбасу, и норвежского лосося. Свежей рыбы, кстати, по итогам «Тура Фьордов» немцу Роджеру Клюге досталось аж 500 килограммов. Интересно, а оплата перевозки багажа к такому призу прилагалась?

С 1994 года компания по производству сладостей Haribo спонсирует гонку серии Куп-де-Франс, проходящую близ Марселя. Её победителю традиционно достаётся гигантский мармеладный мишка весом с победителя, произведённый на фабрике спонсора. Как показывает практика, на победу в гонке приходится потратить куда меньше времени, чем на поглощение огромной сладости. Впрочем, ещё хуже дела у немцев: местные олимпийские чемпионы получают по 50 литров бесплатного пива ежемесячно. Что с ним делают спортсмены, соблюдающие строгий режим, — большая загадка.

Душ, пушка, колесо…

А вообще подарки чемпионам могут быть совершенно разными. Что бы вам ни пришло в голову — это вполне может использоваться как приз за первое место. И сборный душ, доставшийся победителю велокросса «Суперпрестиж-2014» — самый полезный из предметов, которые могут пригодиться спортсмену. Качественные часы — это также хороший подарок, особенно для автогонщиков, знающих цену сотой доли секунды. Но явно не такие, которые дарят победителям гонки «Gas Booster 500» в США — двухметровые с маятником и из резного дерева. Но их хотя бы домой можно поставить.

А куда вы денете настоящую пушку XIX века? Или зачем вам колесо от паровоза примерно того же возраста? Участники студенческих региональных соревнований по американскому футболу такими вопросами не задаются — просто сражаются за трофей. К сожалению, вечно пушку в командном музее хранить не получится — это переходящий приз, который каждый год достаётся новым победителям соревнований.