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3 мая 2017, 12:01 | Прочие | АиФ Омск

Омская спортсменка Ольга Ярёменко попала в Книгу рекордов России

Сертификат о рекорде вручили чемпионке мира по гиревому спорту в её день рождение.

Омская спортсменка Ольга Ярёменко попала в Книгу рекордов России - Фото Увеличить
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Ольга Яременко — мастер спорта международного класса по гиревому спорту, четырехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка РФ, обладательница абсолютных рекордов Росси и мира живёт в Омске.

Самое важное её достижение — это абсолютный рекорд России и мира, который был установлен 27 октября 2016 года: 201 подъём гири 24 кг за 10 минут. За него Ольга и попала в книгу рекордсменов. Вручая сертификат, главный редактор издания подчеркнул, что очень гордиться достижениями омских спортсменов. «Я часто езжу по России, несколько дней назад вручал такой же сертификат Филиппу Киркорову в его день рождения. Но, учитывая, что редакция Книги рекордов России находится в Омске, мне приятно поздравить Ольгу с её рекордом».

Кстати, она сама и её тренер Александр Шанин являются вегетарианцами. Особый режим питания — это часть спортивной подготовки Ольги, которого она придерживается с 2011 года.
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