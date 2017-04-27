Предъявите паспорт: беда размером в три Макларена

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В международных спортивных федерациях по циклическим видам спорта существует одна проблема, на которую никак не обращают внимания. Это гематологические профили биопаспортов. Вал дисквалификаций по основному антидопинговому документу спортсмена коснулся значительного количества велосипедистов или легкоатлетов. И совсем не слышно о массовых дисквалификациях в лыжных гонках, биатлоне, в плавании, в гребле или конькобежном спорте.

Некоторое время назад президент Международной лыжной федерации (FIS) Жан-Франко Каспер сделал шокирующее заявление: он «категорически против применения санкций к спортсменам только из-за их паспорта».

— Сам я, если быть честным, выступаю за максимально жесткие санкции в отношении всех тех, кто совершил ошибку, — цитирует руководителя ТАСС. — Но я категорически против применения санкций к спортсменам только из-за их паспорта. Мы делаем, что можем, то же самое делает и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), но, конечно, есть определенные границы того, как далеко можно зайти. От допинга нельзя избавиться, но с ним можно бороться.

Эти слова особого резонанса не вызвали, однако же тем самым руководитель едва ли не дискредитировал себя и всю свою федерацию. И вот почему.

БИОПАСПОРТ — ЭТО НАДЕЖНО?

То, что система контроля спортсменов по показателям биопаспорта эффективна, доказано давно. И пусть система допинг-контроля местами несовершенна, но именно эта методика выглядит логично и обоснованно.

Основная проблема антидопингового контроля — распознавание «свой-чужой», то есть определение, где вещество, производимое организмом, а где — введенное извне. К таким веществам относятся, к примеру, тестостерон, эритропоэтин, гормон роста — все это вырабатывается организмом, и прямой анализ, то есть непосредственное определение концентрации вещества в пробе спортсмена, однозначных ответов не дает. Как понять, какое количество вещества для данного конкретного спортсмена норма, а какое — явно спровоцировано употреблением запрещенных препаратов? Здесь не может быть «средней по больнице», и именно для этого найдено решение — формирование графика индивидуальной нормы.

Структура контроля спортсменов по показателям биопаспорта состоит из нескольких ступеней. Индивидуальные показатели отслеживаются в течение 2−3 лет — а это порядка 10−15 анализов, — формируется график нормальных для каждого конкретного спортсмена показателей. Данные собираются и поступают в базу данных, где они обрабатываются специальными статистическими программами. При возникновении неоднозначной ситуации, к примеру, скачка в показателях, привлекаются независимые эксперты, которые с учетом обстоятельств принимают окончательное решение о нарушении антидопинговых правил.

Первая часть — паспорт крови — существует с 2006 года. Данные для него собирают по строго установленным параметрам: кровь из вены должна быть сдана натощак до тренировки в 6−8 часов утра, до взятия спортсмен некоторое время должен лежать. После отбора пробы анализ должен быть доставлен в лабораторию в течение 48 часов, ответственным сотрудником должна вестись постоянная запись температуры. Он отслеживает уровень гемоглобина, количество эритроцитов и ретикулоцитов, а также соотношение последних двух. По этому профилю определяют манипуляции с кровью, в том числе применение распространенного в циклических видах спорта препарата — эритропоэтина (ЭПО) и его производных.

Вторая часть — стероидный профиль (с 2014 года внедрен официально), он основан на маркерах эндогенных стероидов, измеренных в пробах мочи. Этот профиль отслеживает три важнейших соотношения, одно из тех, что на слуху — тестостерон/эпитестостерон (Т/Е). Граница отношения Т/Е по критериям ВАДА должна быть 4:1, этот порог справедлив для 95 процентов людей. Третий профиль — эндокринологический, он отслеживает все, что связано с гормоном роста. К тому же, с 2015 года в него входит обязательный анализ на пептиды и инсулины.

Есть и четвертый профиль — так называемый соревновательный паспорт, который отслеживает неожиданный прогресс спортсмена или внезапный скачок в результатах. Так называемое «doping behavior» — допинговое поведение, если дословно, — позволяет отследить временные отрезки, в которых могли происходить нарушения.

ПРЕДАТЕЛИ РЕТИКУЛАЦИТЫ

Глобально идея этой системы контроля такова: биопаспорт не позволяет определить, к какому именно методу прибегнул спортсмен, желающий схитрить, но факт употребления допинга доказывает.

Представим гипотетическую ситуацию. Какая-то спортсменка циклического вида спорта годами выступала на соревнованиях, и показатели ее паспорта представляли собой вполне логичную картину: вот соревновательный период, вот межсезонье, вот — пик формы, приходящийся на чемпионат мира. Но вот внезапно она получает серьезную травму и выбывает на год. И в период, когда у нее нет стартов, показатели биопаспорта начинают формировать совсем другую картину.

Получается, человек сам свидетельствует против себя на основании своих же данных. Скажем, гематологический профиль. Если способов обмануть прямой контроль было множество, то от ретикулоцитов никуда не спрячешься. Уровень их растет, если спортсмен «слил» кровь или ему прокололи курс ЭПО, либо падает — если залили кровь обратно или прекратили прием препарата. Прибор, проводящий анализ, обмануть невозможно.

При норме ретикулацитов порядка единицы, отклоняющийся показатель — либо болезнь, либо норма, либо допинг. Если уровень ретикулацитов порядка 3−4, а атлет утверждает, что допинга не было, в противном случае это должна быть какая-то страшная кровопотеря.

ТИХАЯ ОХОТА

Отслеживанием колебаний в профилях занимается группа мониторинга биологического паспорта. Заметив странный скачок в графике, они не бросаются звонить в международную федерацию с требованием отстранить спортсмена. Начинается тайная охота. В шесть утра допинг-офицеры внезапно приезжают на рядовой сбор, а потом приезжает дважды подряд. На соревнованиях в числе случайно протестированных окажется именно этот спортсмен, не попавший даже в десятку сильнейших. Бывает, что в результате такой тактики прямой анализ позволяет поймать нарушителя с поличным. А бывает, что и нет — методики использования запрещенных веществ совершенствуются год от года, как и методики контроля.

Впрочем, биопаспорт в том числе используется как метод определения наилучшего срока для тестирования спортсмена. Данные позволяют прогнозировать приблизительные сроки проведения запрещенных манипуляций и ловить нарушителей на месте преступления едва ли не со шприцем в руках.

В некоторых видах даже есть правило «no start» — если параметры крови превышают установленную границу, спортсмен не можете стартовать, хотя и речи о дисквалификации также нет. Но каждый подобный случай будет звоночком для ВАДА, который начнет пристально следить за таким атлетом.

Решение о дисквалификации может быть принято и без взятия с поличным. Как уже упоминалось выше, за это отвечает группа независимых сертифицированных экспертов очень высокого уровня, которая рассматривает ситуацию. Спортсмен в свою очередь предоставляет объяснения, почему те или иные показатели оказались вне нормы. Иногда это обусловлено вполне бытовыми причинами — высотные сборы и тренировки в условиях гипоксии, употребление лекарств, на которое было оформлено терапевтическое исключение, беременность, в конце концов.

Эксперты рассматривают дело в деталях, но без понимания, чьи данные им предоставили, а также они напрямую не контактируют со спортсменом. Вынесение обвинения на основании данных биопаспорта — процесс небыстрый и весьма взвешенный, но если специалисты сочтут ситуацию однозначной — будет принято решение о дисквалификации.

НЕ ОБМАНУТЬ

В случае с прямым анализом подменить пробу возможно — каждый ДНК в лабораториях никто не сверяет. Биопаспорт обмануть невозможно — в череде примерно одинаковых (в случае чистоты спортсмена) параметров данные другого человека будут выглядеть абсолютно иначе. Подобрать «донорскую» кровь или мочу, подходящую по всем параметрам с минимальным различием, если не сказать невозможно, то задача разве что для героев бондианы — никто этим заниматься не станет. Похожей по уровню сложности задачей станет и приведение параметров собственного организма в норму после каких-либо запрещенных манипуляций.

Это более совершенный метод, чем прямой анализ. Паспорт дает конкретную точку, которая остается в профиле спортсмена. И дальше биопаспорт становится удавкой, которая затягивается все туже и туже. Возможно, уже очень скоро будет завершен независимый обзор данных профилей биопаспортов, и проблемы начнутся у федераций, которые что-то скрывали.

До 2014 года, согласно старому Кодексу ВАДА, верхняя карта в вопросе биопаспортов принадлежала международным федерациям. А вместе с тем была и возможность манипулирования результатами. Скажем, какую-либо пробу, которая выбивалась из средних показателей спортсмена, могли признать недействительной ввиду, например, нарушения сроков доставки. Даже если это не совсем соответствовало действительности.

Независимый анализ данных биопаспортов может создать больше проблем, чем реанализы проб с последних нескольких Олимпийских игр. Уже есть громкие случаи дисквалификаций в велоспорте и легкой атлетике, хотя и не все из них были озвучены. И совсем нет в других циклических видах спорта.

Почему же ВАДА не бьет тревогу? Почему молчит МОК? Возможно, на международной арене продолжают блистать спортсмены, которые должны быть дисквалифицированы вполне обоснованно пару-тройку лет назад. Но кому нужны проблемы накануне Олимпийских игр? Ведь когда начинаются скандалы, начинают уходить спонсоры. Такая ситуация никому не интересна….

ЧТО ГОВОРИТ ВАДА

— ВАДА постоянно мониторит процесс внедрения биопаспортов в разных антидопинговых организаций и помогает в этом, — говорится в ответе ВАДА на запрос «СЭ». — Это делается путем непосредственного привлечения антидопинговых организаций к улучшению программы биопаспортов. Важно отметить, что паспорт может быть использован в качестве инструмента по привлечению к ответственности спортсменов несколькими способами. Преобладающий из них — когда биопаспорт может быть использован для выявления подозрительных спортсменов для дальнейшего целевого тестирования, в конечном итоге он приведет к получению положительной пробы прямого анализа.



Действительно, с момента введения гематологического модуля многие спортсмены были пойманы на применении допинга путем прямого анализа, благодаря целевому тестированию на основе данных паспорта, чем непосредственно по данным документа. Таким образом, количество дисквалификаций исключительно на основе биопаспорта может ввести в заблуждение тех, кто попытается по этому показателю сделать выводы об эффективности биопаспортов и антидопинговой работы в целом.

Ситуация понятна, но всех ли нарушителей поймали прямым анализом? И много ли осталось скелетов в шкафу? Проблема может оказаться раза в три посерьезнее, чем доклад Макларена. И речь тут, конечно, не только и не столько о России.