Хокинс стал последним полуфиналистом чемпионата мира по снукеру

В четвертьфинале он со счётом 13:9 победил шотландца Стивена Магуайра. За выход в решающий матч 38-летний уроженец Кента поспорит с четырёхкратным чемпионом мира шотландцем Джоном Хиггинсом, одолевшим англичанина Кирана Уилсона.

В другом полуфинале сыграют китаец Дин Джунху и действующий чемпион мира англичанин Марк Селби. Полуфиналы будут проходить до победы в 17 фреймах и запланированы на 27, 28 и 29 апреля.