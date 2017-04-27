Хокинс стал последним полуфиналистом чемпионата мира по снукеру
Англичанин Барри Хокинс стал последним полуфиналистом чемпионата мира по снукеру, который проходит в Шеффилде.
В четвертьфинале он со счётом 13:9 победил шотландца Стивена Магуайра. За выход в решающий матч 38-летний уроженец Кента поспорит с четырёхкратным чемпионом мира шотландцем Джоном Хиггинсом, одолевшим англичанина Кирана Уилсона.
В другом полуфинале сыграют китаец Дин Джунху и действующий чемпион мира англичанин Марк Селби. Полуфиналы будут проходить до победы в 17 фреймах и запланированы на 27, 28 и 29 апреля.
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