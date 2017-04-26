Ронни О’Салливан проиграл Дину Джунху в четвертьфинале ЧМ по снукеру в Шеффилде

Встреча проходила до победы в 13 фреймах. За выход в финал 30-летний представитель Поднебесной поспорит с англичанином Марком Селби, разгромившим Марко Фу из Гонконга со счётом 13:3.

Вторую путёвку в финал разыграют четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс, одолевший англичанина Кирена Уилсона со счётом 13:6, и победитель матча Барри Хокинс (Англия) — Стивен Магуйар (Шотландия).