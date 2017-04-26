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26 апреля 2017, 19:33 | Прочие | Чемпионат.com

Ронни О’Салливан проиграл Дину Джунху в четвертьфинале ЧМ по снукеру в Шеффилде

Пятикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О’Салливан в четвертьфинале чемпионата мира-2017 в Шеффилде уступил китайцу Дину Джунху со счётом 10:13.

Встреча проходила до победы в 13 фреймах. За выход в финал 30-летний представитель Поднебесной поспорит с англичанином Марком Селби, разгромившим Марко Фу из Гонконга со счётом 13:3.

Вторую путёвку в финал разыграют четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс, одолевший англичанина Кирена Уилсона со счётом 13:6, и победитель матча Барри Хокинс (Англия) — Стивен Магуйар (Шотландия).
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