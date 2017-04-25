В Омске пройдёт традиционный велопробег

Традиционный весенний велопробег стартует 1 мая в Омске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Заезд начнётся на площади перед «Ареной-Омск» в 10.00. Стать его участником может любой человек в возрасте от 18 лет. Маршрут пройдет по улицам Лукашевича, Заозерной, проспекту Академика Королева, Березовой, Красный Путь, Физкультурной. Дороги перекрывать в связи с велопробегом не будут. Передвижение будет организовано в колоннах группами по 20 человек, впереди ведущий, позади замыкающий в специальных опознавательных жилетах.

«Велопробег задуман с целью показать начинающим велосипедистам, как нужно правильно, с соблюдением правил дорожного движения, передвигаться по улицам города. Кроме того, мы предупреждаем автолюбителей и пешеходов, что являемся полноправными участниками движения, — отметила один из организаторов весеннего велопробега Екатерина Шарф. — Отметим, что участникам велопробега настоятельно рекомендуется использовать защитный шлем.