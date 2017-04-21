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21 апреля 2017, 19:57 | Прочие | ТАСС

Колобков в Страсбурге встретился с представителями стран-членов при Совете Европы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков с рабочим визитом посетил Страсбург, где встретился с представителями государств- членов при Совете Европы. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

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В рамках визита министр посетил деловой завтрак, основными темами которого стали роль Совета Европы в области спорта, вопросы борьбы с допингом и продвижение спортивных конвенций. В мероприятии приняли участие генеральный директор Совета Европы по вопросам демократии Снежана Самаранч-Маркович, постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский и постоянные представители государств при Совете Европы.

В своем выступлении Колобков отметил, что Минспорт России определяет политику в массовом спорте и спорте высших достижений. «Мы занимаемся инвестированием и развитием спортивной инфраструктуры, определяем стандарты и регламент спорта, координируем организацию спортивных мероприятий в стране», — сказал он.

Также министр подчеркнул, что ежегодно в России проводится более 500 соревнований по олимпийским и неолимпийским видам спорта. «Ближайшие крупные проекты — чемпионат мира по футболу 2018 года и Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Несмотря на их высокую стоимость, они способствуют развитию инфраструктуры и экономики регионов, созданию рабочих мест. Одновременно мы разрабатываем планы по дальнейшему использованию наследия этих соревнований», — добавил Колобков.

В беседе министр подчеркнул, что Россия принимала участие в разработке всех конвенций Совета Европы, направленных на решение глобальных проблем спорта, в том числе против применения допинга. «Все обязательства по ней выполняются, — заявил он. — Мы утвердили дорожную карту и план действий с Советом Европы по борьбе с допингом в российском спорте. Мы ввели уголовное преследование за склонение спортсменов к допингу, действует план Всемирного антидопингового агентства для Российского антидопингового агентства».

Кроме того, министр спорта РФ обратил внимание на необходимость единых стандартов в спорте. «Надо объединить усилия на международном уровне по реформированию системы и введению единых критериев. Я готов посвятить себя реформе спорта», — сказал он.
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