«Матч ТВ» на защите контента

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Что случилось

О противостоянии федерального телеканала «Матч ТВ» и спортивного интернет-портала Sports.ru стало известно в начале текущей недели. Телевизионщики направили в Роскомнадзор петицию с требованием наказать ресурс, нарушивший, по их мнению, авторские права.

Причиной конфликта стало размещение на Sports.ru видеофрагментов матчей Футбольной национальной лиги (второго по рангу дивизиона страны). Руководство сайта настаивало на том, что все нюансы были соблюдены и соответствовали принятым нормам.

«Матч ТВ» в свою очередь назвал свои претензии «превентивной политикой защиты собственного контента от неправомерного использования».

«В ближайшее время субхолдинг будет наращивать антипиратскую активность, чтобы прекратить практику паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте», — подчеркнули в телекомпании.

18 апреля стало известно, что Мосгорсуд по требованию «Матч ТВ» потребовал заблокировать часть контента на Sports.ru. Телеканал добился временной блокировки своих передач на сайте Sports.ru, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию суда.

«Суд принял определение о принятии обеспечительных мер. Самого иска о постоянной блокировке контента в суде еще нет», — отметили в пресс-службе Мосгорсуда. Определение, в котором не было указано, о каких конкретно передачах идет речь, было вынесено 14 апреля. По сообщениям российских СМИ, речь шла о размещении на сайте контента телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-Плюс Спорт Плюс».

У телеканала есть 10 дней с момента судейского определения, чтобы подать иск. Если этого не произойдет, блокировка будет снята.

«Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объекта авторских и (или) смежных прав … на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — сказано в постановлении.

«Мы не стремимся всех заблокировать»

Ответ надзорного ведомства стал известен во вторник. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что спортивный ресурс Sports.ru не будут блокировать, поскольку в настоящее время он не транслирует «пиратский» контент.

«Сегодня прошла новость, что Роскомнадзор скоро заблокирует ресурс Sports.ru, в отношении которого было требование Московского городского суда.

Коллеги, мы не стремимся всех заблокировать, нам важно, чтобы пиратский контент удалялся.

Мы отмониторили ресурс Sports.ru — оба канала «Наш Футбол» и «НТВ-Плюс Спорт Плюс» в настоящее время на ресурсе не транслируются, и ресурс заблокирован не будет, — цитирует РИА Новости Жарова, выступавшего на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора. Интересно, что в этот момент в зале находился председатель правления холдинга «Газпром-Медиа», куда входит «Матч ТВ», Дмитрий Чернышенко.

Глава ведомства напомнил, что Sports.ru — «один из крупнейших по посещаемости». «Поэтому коллег из СМИ успокаиваем: работаем, и когда к нашим требованиям относятся внимательно, соответственно мы никого не блокируем», — добавил Жаров.

«Можно требовать блокировки страниц, но не платформы»

Юрист Владимир Старинский в интервью «Газете.Ru» подчеркнул, что решение Роскомнадзора не блокировать Sports.ru абсолютно правомерно с юридической точки зрения.

«Блокировка ресурса должна производиться на основе размещения на нем конкретного контента. В данном случае речь шла о размещении на Sports.ru трансляции записей «Матч ТВ» без соответствующего разрешения. Однако.

эти записи уже удалены с сайта, поэтому Роскомнадзор и не нашел оснований для блокировки ресурса.

Также юрист добавил, что руководство портала не во всех случаях несет ответственность за то, что на нем размещается. Если какой-то пользователь загрузил контент, нарушающий чье-то авторское право, то блокировать стоит только его страницу, а не весь ресурс.

«Facebook и Instagram обычно сами тщательно следят за тем, чтобы не было нарушений авторских прав. Любой человек может отправить жалобу в службу поддержки, если считает, что авторские права нарушены.

Для этого необязательно быть пользователями сети. «Матч ТВ» может требовать удаления контента или блокировки конкретных пользователей или страниц, однако не самой платформы, — отметил Старинский.

Страсти по ФНЛ

Sports.ru отнесся к ситуации предельно внимательно. По словам гендиректора портала Дмитрия Навоши, сайт «все-таки перестрахуется и скроет эти хайлайты, сделанные по трансляции конкретно плюсовских каналов».

При этом он считает смешной причину, по которой телеканал выдвинул претензии, — нарезки матчей Футбольной национальной лиги.

«Спортивным болельщикам не нужно лишний раз пояснять, насколько второй российский дивизион непопулярен (полупустые трибуны, плохая картинка, игры в рабочее время по будним дням). Он непопулярен настолько, что сам “Матч ТВ” не размещает хайлайты большинства матчей лиги на своем сайте. То есть он сам не считает ценным контент, с распространением которого решил побороться», — отметил Навоша.

Он подчеркнул, что у Sports.ru есть все необходимые права на показ хайлайтов ФНЛ. «Эксклюзивом на эту лигу обладает компания “Телеспорт”. По договору с ней эти права используем и мы, и телеканалы “Матч ТВ”, и региональные телеканалы, и некоторые сайты букмекеров», — добавил бизнесмен, представив копию соглашения.

Ключевым является вопрос производства «картинки», которую «Телеспорт» сам не делает. «Наши редакторы собирают все эти хайлайты в перечисленных источниках, имея от большинства из них письменное подтверждение о том, что они не возражают против такого использования. Есть такое подтверждение и от руководства “НТВ-Плюс”. Правда — прежнего руководства (нашему контракту с “Телеспортом” уже три года), управлявшего каналами еще до “Матча” и Тины Канделаки», — рассказал гендиректор Sports.ru.

Он подчеркнул, что «никто из “Матч ТВ” или “Газпром-Медиа” никаких претензий к Sports.ru насчет ФНЛ никогда прежде не предъявлял».

«Именно поэтому я готов утверждать, что к защите собственных прав эта атака на Sports.ru никакого отношения не имеет», — заключил Навоша.

В августе 2016 года «Газпром-медиа» разорвал соглашения с российскими сайтами, которые показывали «хайлайты» (нарезки главных моментов событий в мире спорта) для соревнований, эксклюзивные права на которые принадлежат холдингу и его структурам. Благодаря подобному решению холдинг планировал повысить популярность официального сайта «Матч ТВ», который на тот момент уступал своим конкурентам по посещаемости.

«Планируем встречу с Навошей»

Как заверяет руководитель пресс-службы «Матч ТВ» Ольга Кокорина, субхолдинг не планирует отступать от выбранной тактики и в дальнейшем. Собеседник «Газеты.Ru» отвергла предположения, что судебное разбирательство стало некой «местью» канала за то, что портал Sports.ru ранее поставил под сомнение высокие рейтинги программы «Кто хочет стать легионером?», о которых сообщала Тина Канделаки.

«Sports.ru удалил вчера, 19 апреля, размещенный ранее на данном портале пиратский контент, — рассказала Кокорина «Газете.Ru». — Вся доказательная база нами была представлена в полном объеме в Мосгорсуд и именно на этом основании суд вынес определение. Субхолдинг «ГПМ Матч» намерен и далее в рамках действующего законодательства проводить превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения/ использования на различных ресурсах третьими лицами. Касательно истории публичного обсуждения показателей телесмотрения реалити «Кто хочет стать легионером?» — данное обсуждение и решение Мосгорсуда вообще никак не связаны.

Желание две эти темы связать — обычная практика у некоторых артистичных спикеров и у некоторых СМИ по раскрутке информационного шума вокруг очередных «теорий заговоров, преследований и интриг». Ну и, наверное, чтобы пожалели «преследуемых».

Более того, совсем скоро- «экватор» проекта «Кто хочет стать легионером?» и мы обязательно всем заинтересованным СМИ отправим все данные телесмотрения в нашей целевой аудитории М18+. Мы готовы ответить на все вопросы СМИ по проекту и готовы к открытому диалогу. «Матч ТВ» никогда не скрывал и не скрывает статистику: считаем корректным доказывать свою правоту фактами, а не голословными утверждениями.

В «Матч ТВ» выразили желание провести диалог с оппонентами из руководства Sports.ru.

«Также сообщаем, что планируем провести встречу с г-ном Навошей в ближайшее время: обсудим все вопросы и рассчитываем увидеть в том числе и заявленные им в СМИ договоры с НТВ+ пока неизвестного нам года датирования и с пока неизвестным нам подписантом этих документов», — уточнила Кокорина.

Sports.ru против Вайцеховской

Нынешний процесс против коллег по журналистскому цеху — не первый для Sports.ru. В 2008—2009 годах портал встретился в суде с популярной ежедневной газетой «Спорт-Экспресс». И выиграл дело.

Девять лет назад все началось с записи ведущего обозревателя «СЭ» Елены Вайцеховской. В собственном блоге олимпийская чемпионка-1976 по прыжкам в воду обвинила Sports.ru в плагиате. Вайцеховскую возмутило, что портал «кромсает» монолитные интервью на части, меняет смысловой ряд и публикует текст отдельными кусками, а также игнорирует имя автора при постановке ссылки.

Навоша в свою очередь назвал выпад журналистки «полным бредом», подчеркнув, что для соблюдения правил заимствования цитат по закону достаточно указывать гиперссылку на сайт-первоисточник, разместивший нужный контент.

Затем стороны конфликта обменялись исками, причем Sports.ru выступил аналогичным образом, отобрав две публикации, которые, по мнению представителей портала, были напечатаны газетой с нарушениями регламента. Речь об оригинальном контенте из установленных на платформе блогов судьи Игоря Егорова и тренера Виктора Гончаренко. В своей петиции «СЭ» потребовал от оппонентов 5 млн рублей, в то время как Sports.ru заявил в качестве требуемой компенсации символическую сумму в 10 тыс. рублей.

После разбирательств судебная инстанция определила правоту электронного издания, обязав газету выплатить означенную сумму и в течение десяти дней устранить упомянутые нарушения в текстах.