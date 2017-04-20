Мутко поставил под сомнение разработанный Родченковым метод обнаружения туринабола
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Метод обнаружения запрещенного вещества туринабола, который был разработан бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, вызывает сомнения специалистов. Об этом журналистам заявил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Видимо, что-то случилось...
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У большинства российских спортсменов, чьи результаты были аннулированы после перепроверки
«Сейчас большинство нарушений определяются по методу, который разработал бывший глава нашей лаборатории. Это его
Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией до ноября 2015 года. После своей отставки он выехал за пределы РФ и стал сотрудничать с независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA), предоставляя информацию о якобы имеющихся массовых нарушениях российскими спортсменами антидопингового законодательства.
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