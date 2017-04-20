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20 апреля 2017, 20:15 | Прочие | ТАСС

Мутко поставил под сомнение разработанный Родченковым метод обнаружения туринабола

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Метод обнаружения запрещенного вещества туринабола, который был разработан бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, вызывает сомнения специалистов. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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У большинства российских спортсменов, чьи результаты были аннулированы после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, в анализах был обнаружен туринабол.

«Сейчас большинство нарушений определяются по методу, который разработал бывший глава нашей лаборатории. Это его ноу-хау — определение туринабола. Сейчас ряд спортсменов подал в суд на этот метод. Нельзя предугадать, чем это кончится, но есть эксперты, которые считают, что по такому методу даже в кофе можно найти туринабол», — сказал Мутко.

Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией до ноября 2015 года. После своей отставки он выехал за пределы РФ и стал сотрудничать с независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA), предоставляя информацию о якобы имеющихся массовых нарушениях российскими спортсменами антидопингового законодательства.
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