Конор Макгрегор вошёл в 100 самых влиятельных людей мира по версии Time
Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии издания Time.
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Ирландец вошёл в категорию первопроходцев, куда также попала, например, дочь президента США Иванка Трамп.
Из спортсменов в список также вошли игрок баскетбольного «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и форвард футбольной «Барселоны» Неймар.
Также в список попали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп,
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