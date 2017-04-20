Конор Макгрегор вошёл в 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

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Ирландец вошёл в категорию первопроходцев, куда также попала, например, дочь президента США Иванка Трамп.

Из спортсменов в список также вошли игрок баскетбольного «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и форвард футбольной «Барселоны» Неймар.