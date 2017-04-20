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20 апреля 2017, 20:20 | Прочие | Чемпионат.com

Конор Макгрегор вошёл в 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии издания Time.

Чемпион UFC в лёгком весе <span class=error>Конор</span> Макгрегор попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии издания <span class=error>Time</span>. Увеличить
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Ирландец вошёл в категорию первопроходцев, куда также попала, например, дочь президента США Иванка Трамп.

Из спортсменов в список также вошли игрок баскетбольного «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и форвард футбольной «Барселоны» Неймар.

Также в список попали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, певцы Эд Ширан и Джон Ледженд, актрисы Марго Робби и Эмма Стоун.
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