Мутко: Глава WADA Риди приглашен в Россию

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«Сейчас появляется некая новая независимая комиссия во главе с Джонатаном Тэйлором, которая занимается нашим восстановлением в паралимпийском движении, — сказал Мутко. — Естественно, комиссия написала ряд новых критериев. Я сожалею, что эти требования попадают в прессу и создают шум. Сегодня наши коллеги, которые занимаются восстановлением, отправили вопросы для уточнения этих критериев».

«Если придется уточнять дорожную карту, мы сядем за стол переговоров. Мы пригласили WADA приехать в Россию — и президента, и генерального секретаря, и представителя комиссии», — добавил вице-премьер.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.