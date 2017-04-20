Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/29497790/
20 апреля 2017, 19:54 | Прочие | ТАСС

Мутко: Глава WADA Риди приглашен в Россию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди и руководство организации приглашены в Россию. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По словам <nobr>вице-премьера</nobr> в Россию приглашено все руководство организации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сейчас появляется некая новая независимая комиссия во главе с Джонатаном Тэйлором, которая занимается нашим восстановлением в паралимпийском движении, — сказал Мутко. — Естественно, комиссия написала ряд новых критериев. Я сожалею, что эти требования попадают в прессу и создают шум. Сегодня наши коллеги, которые занимаются восстановлением, отправили вопросы для уточнения этих критериев».

«Если придется уточнять дорожную карту, мы сядем за стол переговоров. Мы пригласили WADA приехать в Россию — и президента, и генерального секретаря, и представителя комиссии», — добавил вице-премьер.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Мутко поставил под сомнение разработанный Родченковым метод обнаружения туринабола

Мутко поставил под сомнение разработанный Родченковым метод обнаружения туринабола

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Метод обнаружения запрещенного вещества туринабола, который был разработан бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, вызывает сомнения специалистов. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
20 апреля

Мутко: работа IAAF через бесконечные независимые комиссии - это путь в никуда

Каналы субхолдинга "ГПМ Матч" покажут все 64 игры предстоящего чемпионата мира по хоккею

Тренер: сборная России по биатлону должна завоевать на ОИ-2018 минимум пять медалей