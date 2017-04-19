Чем заменить мельдоний?

То, что у мельдония есть аналоги — это не новость. Можете сами проверить, вбив в поисковую строку соответствующий запрос — найдете много полезной информации, даже если она вам ни к чему. Очевидно, что это повышенный спрос на аналоги вещества на фоне мельдониевых войн годичной давности сделал свое дело — сайты изобилуют информацией по разрешенным для спортсменов препаратам, которые помогают при реабилитации.

МЕЛЬДОНИЙ БОЛЬШЕ НЕ АКТУАЛЕН

Впрочем, доподлинно неизвестно, чем именно был так хорош мельдоний, что его так активно использовали на постсоветском пространстве. В инструкции значится как метаболическое средство, которое рекомендовали спортсменам как кардиопротектор — для профилактики работы сердечной мышцы. Когда вреда от препарата точно нет, а точная польза не доказана, почему бы не поддерживать организм таким образом. Но, как мы помним, и в этом безобидном желании оказался подвох.

Все в итоге разрешилось к лучшему, а наши ученые доказали невинность спортсменов, в чьих организмах коварный препарат «засел» в микродозах на долгие месяцы. И все бы ничего, не появись новинка.

— Могу сообщить, что мельдоний более не актуален, мы нашли ему замену. Это препараты, которые не относятся к списку запрещенных, при этом они работают в разы лучше. Названия препаратов не могу назвать, это авторское право, но ответственно заявляю, мельдоний есть чем заменить, — заявил глава ФМБА Владимир Уйба, которого цитирует «Р-Спорт».

С одной стороны, новость хорошая. Даже те, кто ощущал от мельдония эффект плацебо, нежели реальную пользу, получат возможность поддерживать свой организм новым легальным с точки зрения ВАДА веществом. С другой же стороны, как бы не наткнуться на те же самые грабли, что и год назад. А достаточно ли хорошо изучены фармакокинетические свойства новой таблетки? К тому же, нет ли риска, что ВАДА, прослышав о новой разработке, быстро возьмет ее в оборот и через год-другой поместит в запрещенном списке по соседству с мельдонием?

Есть и еще один вопрос. Если мельдоний можно было достать практически в любой российской аптеке по вполне адекватной цене, то сколько стоит новый препарат? Во сколько обойдется его закупка для сборных команд? А главное, какую пользу он принесет нашим спортсменам — эти вопросы пока остаются без ответа. Впрочем, если препарат действительно хорош настолько, очевидно, что название рано или поздно станет достоянием общественности. Не ракетные технологии же.

ОБОЙДЕМСЯ ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ?

Профессор МГМУ им. Сеченова Евгений Ачкасов высказал «СЭ» свое мнение по поводу аналогов мельдония и прошлогоднего скандала с массовыми дисквалификациями и их последующей отменой. Он подчеркнул, что сегодня можно обойтись и вовсе без таблеток, чтобы поддержать организм сравнимым образом с тем, как влиял на него мельдоний.

— Я не в курсе, о каких новых препаратах идет речь, — рассказал Ачкасов. — Но, честно говоря, сам мельдоний и раньше был не особо актуален, просто это была модная вещь. Сомнительно, что он дает какие-то преференции. Он использовался как цитопротектор, но есть масса альтернативных вещей, которая используется в спортивной медицине для восстановления после нагрузок. В целом же я не удивлен заявлением, что этот препарат больше не актуален. Я здесь вообще не делал бы акцент на медикаментозных препаратах, потому что есть и другие средства, к примеру, различные процедуры, которые создают эффект, сходный с эффектом от мельдония. Есть наружная контрпульсация, которая повышает ресурсы сердечно-сосудистой системы и увеличивает кровоснабжение мышц, есть криосауны, кислородная терапия, гипероксия и так далее. Благодаря им, идет непосредственно насыщение крови кислородом. Все это разрешено и используется, у нас есть оборудование. Почему произошла история с мельдонием, было много комментариев. Его эффект не доказан, он не использовался активно по всему миру, да и в России не все им пользовались. А то, что кто-то попался на мельдонии, когда он попал под запрет, это уже отдельная тема. Что говорить — ситуация была, сейчас, слава Богу, уже сделаны выводы и приняты решения, проблема потеряла актуальность. Но однозначно то, что спорту необходимо постоянно искать новые пути поддержи здоровья спортсменов с учетом запредельных физических нагрузок, это правильно.

— Не может возникнуть ситуации, что аналогом мельдония скоро заинтересуются и впоследствии быстро включат в запрещенный список?

— Вообще вся история антидопингового контроля в этом и заключается. Появляются какие-то препараты, которые активно используются спортсменами, потом кто-то подозревает, что они могут улучшать показатели. При этом тому не обязательно должна быть научно-доказательная база, к сожалению, как это было с мельдонием. Постепенно запрещенный список пополняется, это естественный процесс. Именно поэтому я и сделал акцент на немедикаментозных средствах повышения физической работоспособности. Еще одна важная вещь — спортивное питание, вот где еще есть ресурсы.

— Нередки случаи, когда подводят производители, «загрязняя» спортивное питание запрещенными добавками, не указанными на упаковке.