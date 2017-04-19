Спасавшие жизни. От Карапетяна до футболистов «Локомотива»

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«СЭ» вспомнил еще пять случаев, когда известные спортсмены спасали жизни людей.

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.

О своих победах на соревнованиях великий биатлонист Александр Тихонов рассказывает с удовольствием. Победитель четырех Олимпиад, 13-кратный чемпион мира, 19-кратный чемпион СССР — такое грех не вспомнить. Но о том, как обезвредил преступника говорит неохотно — мол, никакой это не подвиг и не геройство, а просто работа для того, кто был офицером внутренних войск.

В 1969 году Тихонов вместе с другим биатлонистом Владимиром Мельниковым возвращался с союзного первенства на поезде, когда услышал крики из соседнего вагона-ресторана. Оказалось, что в состав проник вооруженный бандит, бежавший из-под стражи. Ему грозила высшая мера наказания, так что терять было совершенно нечего.

По воспоминаниям Тихонова, этот человек, имея при себе два ножа, успел нанести одиннадцать ранений женщине — директору вагона-ресторана, а также шесть раз пырнул пришедшего ей на помощь слесаря, а затем на полном ходу спрыгнул с поезда. Спортсмен не растерялся — сорвал стоп-кран, нагнал негодяя и скрутил голыми руками, несмотря на риск потерять жизнь.

А потом лично перевязывал раненых — кого обычными простынями, кого вообще целлофаном. К счастью, все остались живы. За проявленное мужество Тихонова наградили орденом Красной звезды и повысили в звании.

ДВАДЦАТЬ ЖИЗНЕЙ.

В сентябре 1976 года 17-кратный чемпион мира и 13-кратный — Европы по подводному плаванию Шаварш Карапетян совершал тренировочную пробежку вдоль Ереванского озера, готовясь к новым соревнованиям. И как знать, сколько еще громких побед было суждено одержать «подводнику», не случись на его глазах страшной трагедии.

Троллейбус, проезжавший по дамбе, на полном ходу рухнул в воду: 90 пассажиров моментально оказались на дне озера. Карапетян ни секунды не раздумывал — нырнул вниз, разбил ногами заднее стекло и принялся вытаскивать теряющих сознание людей. Он всплывал на поверхность и погружался снова, осознавая горькую правду — несмотря на отличную подготовку, сил, чтобы спасти всех, не хватит.

Карапетян провел под водой десять минут, вытащив двадцать человек. Этот подвиг стоил ему тяжелейшей пневмонии, причем поражены оказались оба легких. Осложнялась ситуация заражением крови.

Врачи спасли герою жизнь, но о возвращении в спорт не могло быть и речи. Общественность узнала всю правду о катастрофе только спустя годы: советская цензура пропустила в печать лишь одну заметку, в которой реальные факты были цинично искажены — объявили, что спасли всех пассажиров, а о погибших не написали ни слова.

Девять лет спустя Карапетяну пришлось спасать людей уже из огня. В феврале 1985 года случился пожар в Спортивно-концертном комплексе Еревана и храбрый спортсмен одним из первых пришел на помощь. Вытаскивая пострадавших из огня, он получил травмы и ожоги.

УДАР ЛОКТЕМ.

Игровую карьеру Гуса Хиддинка сложно назвать выдающейся, но один поступок, совершенный им на поле, стоит сотни голов и тысячи передач. В 1972 году голландец спас жизнь своему партнеру по клубу «Де Графсхап» Хенку Овергору. Их команда принимала «Фейеноорд» — встреча складывалась по законам настоящего спортивного триллера. К 20-й минуте хозяева уступали со счетом 0:3, но еще до перерыва вышли вперед — 4:3. Четвертый гол провел как раз Овергор, и на эмоциях решил совершить кувырок.

На его беду искусственная челюсть, которую носил футболист, застряла в горле — лицо стало стремительно синеть. Овергор начал задыхаться — это сразу же заметил Хиддинк, но на это не обратил внимания арбитр, велевший продолжить матч. Тогда Гус, недолго думая, со всей силы врезал ближайшему игроку соперника локтем в лицо. Встречу немедленно остановили, судья потянулся за красной карточкой, но разве это имело какое-то значение по сравнению с тем, что Овергору спасли жизнь, увидев, наконец, что с ним происходит.

СПАСЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЬЮ.

За свою тренерскую карьеру Павел Садырин дважды выигрывал золотые медали чемпионата СССР, но, возможно, главной наградой в его жизни было не это золото, а скромный кругляшок «За спасение погибавших». Летом 1995 года главный тренер «Зенита» совершил подвиг прямо на базе в Удельном парке. Клубные владения отделены от пешеходной дороги небольшим прудом. В летнюю жару в нем не только ловили рыбу, но иногда и купались. Часто с печальными последствиями — вязкое илистое дно делало этот водоем крайне опасным.

Очередной жертвой удельнинского пруда едва не стал 10-летний мальчишка. Паренек полез в воду, но увяз в тине и стал тонуть. Первым, кто услышал крики о помощи, оказался тогдашний главный тренер сине-бело-голубых. Садырин давал интервью местному телевидению на «зенитовской» стороне пруда. Ни секунды не раздумывая, Павел Федорович стащил с себя одежду и бросился в воду. Очевидцы говорят, что тренеру пришлось трижды нырять на дно в поисках тонувшего. С третьей попытки Садырин все-таки нашел мальчишку, вытащил на берег и вместе с клубным доктором Михаилом Гришиным привел в чувство.

На одной из следующих домашних матчей «Зенита» главному тренеру и врачу команды под громовые аплодисменты «Петровского» вручили медали «За спасение погибавших».

Футбол Украина 2013/2014 Тур 23, 30.03.2014, 18:00 2:0 Днепр Динамо К

ПОМОЩЬ КАНКАВЫ.

Весной 2014 года поединок «Днепра» и киевского «Динамо» едва не завершился трагедией. Олег Гусев и Денис Бойко одновременно пошли на мяч и голкипер днепрян врезался коленом в голову динамовскому капитану. Полузащитник потерял сознание, у него запал язык.

Первым, кто сориентировался в ситуации, оказался игрок «Днепра» Джаба Канкава. Грузинский легионер рванул к лежащему на земле сопернику, пальцами разжал ему рот и освободил дыхательные пути. Спасенный Гусев смог вернуться на поле уже через две недели после страшного столкновения.

СПАСЕНИЕ НА ТРАССЕ.

Игроки «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан решили вернуться в Москву с игры с тульским «Арсеналом» с водителем на своей машине. В этот момент на оживленной трассе случилась большая авария — на большой скорости столкнулись 5 автомобилей. Легионеры, не раздумывая, остановились и оперативно пришли на помощь пострадавшим. Ари и Фарфан и их друзья вместе со спасателями принялись вытаскивать людей из искореженных автомобилей. Только после того, как все пострадавшие были переданы врачам, футболисты продолжили путь в Москву.