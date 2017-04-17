Врагам назло. Как пережить трагедию и стать мамой

Фристайлистка Мария Комиссарова, на Олимпиаде в Сочи получившая перелом позвоночника со смещением и оказавшаяся в инвалидном кресле, стала мамой. Сын Комиссаровой и её супруга Алексея Чаадаева появился на свет 15 апреля в Марбелье. «Чемпионат» поздравляет Марию с главным событием в жизни и вспоминает истории четырёх спортсменок, которые также переживали тяжёлые жизненные ситуации и рожали детей.

Богатырь на пять килограммов

Анна Бурмистрова из-за последствий родовой травмы осталась с одной рукой, так как вторая оказалась практически неподвижна. Врачи запрещали ей не только активные занятия спортом, но даже игры в шахматы и шашки. Однако сама она хотела заниматься спортом и с помощью родителей уже в шесть лет стала посещать бассейн. А спустя год вместе с родителями стала кататься на лыжах. В 14 лет пробилась в паралимпийскую сборную России и сейчас является одной из самых титулованных спортсменок страны — четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды в лыжном спорте на трёх Паралимпиадах.



В конце сентября 2011 года Анна Миленина (после замужества с бывшим игроком сборной России по волейболу сидя Виктором Милениным) родила сына Матвея. Мальчик родился весом в пять килограммов, но, несмотря на это, Анна и одной рукой справлялась со всеми материнскими обязанностями. Кстати, чемпионкой мира в 2011 года спортсменка стала, выступая на четвёртом месяце беременности, а после родов рассказывала, что Матвей получил золотую медаль, ещё не родившись.

Насмешки до девятого класса

Это сейчас Алёну Кауфман знает и уважает вся страна. А до девятого класса ей приходилось терпеть насмешки сверстников, что ребёнку крайне тяжело пережить. Кауфман, которая родилась с дефектами обеих рук (обе кисти вывернуты), смогла это сделать. Она училась не просто в обычной школе, а в школе со спортивным уклоном, вместе с мамой занималась рукоделием, чтобы постоянно давать рукам необходимую нагрузку и сделать их относительно подвижными.



И Алёна смогла не просто преодолеть все сложности, но и стала жить полноценной жизнью. А характер позволил добиться великолепных спортивных результатов: семь медалей, в том числе три золотые, на трёх Паралимпиадах. Она вышла замуж, причём её жених-шофёр до свадьбы попал в аварию, повредил позвоночник, и Алёна полностью оплатила ему всё лечение. В 2011 году Кауфман родила дочь Карину.

Повреждение мозга после удара коньком

Фигуристка Елена Бережная с Антоном Сихарулидзе в 2002 году в Солт-Лейк-Сити стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях спортивных пар. Тогда российским фигуристам пришлось пережить настоящую трагедию, ведь через день после победы на высшую ступень пьедестала вместе с ними поднялись соперники из Канады — о том судейском скандале вспоминают до сих пор.

Но за девять лет до олимпийской победы Бережная вообще могла остаться инвалидом. Тогда она вместе с Олегом Шляховым выступала за Латвию, и на одной из тренировок партнёр попал коньком прямо в висок спортсменки. После удара осколки височной кости повредили оболочку мозга. О возвращении в спорт и речи не было — фигуристка училась заново ходить и говорить. Но лечение дало отличные результаты, так что здоровье Елены Бережной восстановилось полностью. После завершения спортивной карьеры она вышла замуж за англичанина Стивена Казинса, которому родила сына и дочь. Правда, пара в итоге рассталась.