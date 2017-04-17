Врагам назло. Как пережить трагедию и стать мамой
Удар коньком в висок, перелом позвоночника, паралич рук и ног — ничто не смогло помешать известным спортсменкам родить ребёнка.
Фристайлистка Мария Комиссарова, на Олимпиаде в Сочи получившая перелом позвоночника со смещением и оказавшаяся в инвалидном кресле, стала мамой. Сын Комиссаровой и её супруга Алексея Чаадаева появился на свет 15 апреля в Марбелье. «Чемпионат» поздравляет Марию с главным событием в жизни и вспоминает истории четырёх спортсменок, которые также переживали тяжёлые жизненные ситуации и рожали детей.
Богатырь на пять килограммов
Анна Бурмистрова
В конце сентября 2011 года Анна Миленина (после замужества с бывшим игроком сборной России по волейболу сидя Виктором Милениным) родила сына Матвея. Мальчик родился весом в пять килограммов, но, несмотря на это, Анна и одной рукой справлялась со всеми материнскими обязанностями. Кстати, чемпионкой мира в 2011 года спортсменка стала, выступая на четвёртом месяце беременности, а после родов рассказывала, что Матвей получил золотую медаль, ещё не родившись.
Насмешки до девятого класса
Это сейчас Алёну Кауфман знает и уважает вся страна. А до девятого класса ей приходилось терпеть насмешки сверстников, что ребёнку крайне тяжело пережить. Кауфман, которая родилась с дефектами обеих рук (обе кисти вывернуты), смогла это сделать. Она училась не просто в обычной школе, а в школе со спортивным уклоном, вместе с мамой занималась рукоделием, чтобы постоянно давать рукам необходимую нагрузку и сделать их относительно подвижными.
И Алёна смогла не просто преодолеть все сложности, но и стала жить полноценной жизнью. А характер позволил добиться великолепных спортивных результатов: семь медалей, в том числе три золотые, на трёх Паралимпиадах. Она вышла замуж, причём её
Повреждение мозга после удара коньком
Фигуристка Елена Бережная с Антоном Сихарулидзе в 2002 году в
Но за девять лет до олимпийской победы Бережная вообще могла остаться инвалидом. Тогда она вместе с Олегом Шляховым выступала за Латвию, и на одной из тренировок партнёр попал коньком прямо в висок спортсменки. После удара осколки височной кости повредили оболочку мозга. О возвращении в спорт и речи не было — фигуристка училась заново ходить и говорить. Но лечение дало отличные результаты, так что здоровье Елены Бережной восстановилось полностью. После завершения спортивной карьеры она вышла замуж за англичанина Стивена Казинса, которому родила сына и дочь. Правда, пара в итоге рассталась.
Синдром врождённой ломкости костей
Юлия Сидорцова, как и остальные российские паралимпийцы, в
У Сидорцовой поражены ноги, и она находит даже
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