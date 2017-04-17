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17 апреля 2017, 16:38 | Прочие | Чемпионат.com

Врагам назло. Как пережить трагедию и стать мамой

Удар коньком в висок, перелом позвоночника, паралич рук и ног — ничто не смогло помешать известным спортсменкам родить ребёнка.

Фристайлистка Мария Комиссарова, на Олимпиаде в Сочи получившая перелом позвоночника со смещением и оказавшаяся в инвалидном кресле, стала мамой. Сын Комиссаровой и её супруга Алексея Чаадаева появился на свет 15 апреля в Марбелье. «Чемпионат» поздравляет Марию с главным событием в жизни и вспоминает истории четырёх спортсменок, которые также переживали тяжёлые жизненные ситуации и рожали детей.

Богатырь на пять килограммов
Анна Бурмистрова из-за последствий родовой травмы осталась с одной рукой, так как вторая оказалась практически неподвижна. Врачи запрещали ей не только активные занятия спортом, но даже игры в шахматы и шашки. Однако сама она хотела заниматься спортом и с помощью родителей уже в шесть лет стала посещать бассейн. А спустя год вместе с родителями стала кататься на лыжах. В 14 лет пробилась в паралимпийскую сборную России и сейчас является одной из самых титулованных спортсменок страны — четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды в лыжном спорте на трёх Паралимпиадах.

В конце сентября 2011 года Анна Миленина (после замужества с бывшим игроком сборной России по волейболу сидя Виктором Милениным) родила сына Матвея. Мальчик родился весом в пять килограммов, но, несмотря на это, Анна и одной рукой справлялась со всеми материнскими обязанностями. Кстати, чемпионкой мира в 2011 года спортсменка стала, выступая на четвёртом месяце беременности, а после родов рассказывала, что Матвей получил золотую медаль, ещё не родившись.

Насмешки до девятого класса
Это сейчас Алёну Кауфман знает и уважает вся страна. А до девятого класса ей приходилось терпеть насмешки сверстников, что ребёнку крайне тяжело пережить. Кауфман, которая родилась с дефектами обеих рук (обе кисти вывернуты), смогла это сделать. Она училась не просто в обычной школе, а в школе со спортивным уклоном, вместе с мамой занималась рукоделием, чтобы постоянно давать рукам необходимую нагрузку и сделать их относительно подвижными.

И Алёна смогла не просто преодолеть все сложности, но и стала жить полноценной жизнью. А характер позволил добиться великолепных спортивных результатов: семь медалей, в том числе три золотые, на трёх Паралимпиадах. Она вышла замуж, причём её жених-шофёр до свадьбы попал в аварию, повредил позвоночник, и Алёна полностью оплатила ему всё лечение. В 2011 году Кауфман родила дочь Карину.

Повреждение мозга после удара коньком
Фигуристка Елена Бережная с Антоном Сихарулидзе в 2002 году в Солт-Лейк-Сити стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях спортивных пар. Тогда российским фигуристам пришлось пережить настоящую трагедию, ведь через день после победы на высшую ступень пьедестала вместе с ними поднялись соперники из Канады — о том судейском скандале вспоминают до сих пор.

Но за девять лет до олимпийской победы Бережная вообще могла остаться инвалидом. Тогда она вместе с Олегом Шляховым выступала за Латвию, и на одной из тренировок партнёр попал коньком прямо в висок спортсменки. После удара осколки височной кости повредили оболочку мозга. О возвращении в спорт и речи не было — фигуристка училась заново ходить и говорить. Но лечение дало отличные результаты, так что здоровье Елены Бережной восстановилось полностью. После завершения спортивной карьеры она вышла замуж за англичанина Стивена Казинса, которому родила сына и дочь. Правда, пара в итоге рассталась.

Синдром врождённой ломкости костей
Юлия Сидорцова, как и остальные российские паралимпийцы, в Рио-де-Жанейро не попала из-за решения чиновников из ПКР. А могла бы стать призёром Паралимпиады в составе команды по академической гребле. Она родилась с редчайшим заболеванием — синдромом врождённой ломкости костей. В Санкт-Петербурге лишь три человека с подобным диагнозом решились заниматься спортом.

У Сидорцовой поражены ноги, и она находит даже какие-то плюсы в своём недуге, объясняя, что это не мешает заниматься спортом, а вот когда поражены руки, это гораздо сложнее. Юлия занималась баскетболом на колясках, потом спортивными танцами и именно в этом виде нашла не только партнёра по танцам, но и партнёра по жизни. В 2009 году у Юлии Сидорцовой и Алексея Сывороткина родился сын, а это значит, что главную победу в жизни она уже одержала.
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