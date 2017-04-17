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16 апреля в алматинском микрорайоне «Алгабас-6» состоялось открытие программы «Спорт в моем дворе».

Благодаря данной программе дети от 7 до 17 лет получат возможность заниматься любимым видом спорта под руководством инструкторов в своих дворах. Полная реализация программы «Спорт в моем дворе» запланирована до 2019 года. В ходе программы, квалифицированные наставники будут прививать подрастающему поколению культуру физического здоровья посредством занятий согласно составленным плану и расписаниям.

Главная цель программы — воспитание детей в духе любви к спорту и здоровому образу жизни. Любой ребенок города Алматы в свободное время будет иметь доступ к тренировкам на оборудованных спортивных площадках вместе с другими детьми, а также под присмотром тренеров.

В ходе реализации программы планируется повысить общее количество занимающихся физической культурой детей и подростков с 7% в 2017 году до 30% в 2020 году.

Необходимо отметить, программа «Спорт в моем дворе» охватит до конца этого года 6 районов Алматы, на территории которых откроются 75 спортивных площадок.

Глава управления физической культуры и спорта г. Алматы Абил Донбаев принял непосредственное участие в церемонии открытия и дал развернутый комментарий корреспонденту Prosports.kz:

«Данная программа была начата при поддержке акимата города Алматы. Начиная с этого года мы начали реализовывать “Спорт в моем дворе”. Уникальность ее подтверждает тот факт, что не только в других городах Казахстана, но и в других странах СНГ аналогов ее нет. Мы набираем инструкторов в каждый двор и проводим среди них отбор. Им будет дан определенный план работ. Каждый методист будет работать по 4 часа, что в неделю выходит по 20 часов. Каждый ребенок должен заниматься физической культурой не менее 6 часов в неделю. Школьная программа охватывает 3 часа в неделю. По этой причине мы решили дать им дополнительные 4 часа. Начинаем систему с этого района (микрорайон Алгабас — прим. Prosports.kz). Методисты будут проводить бесплатные занятия по 2 часа утром и вечером. Сейчас мы охватываем 75 площадок. Работа по нашему проекту будет продолжаться», — сказал Абил Донбаев.

Исполнительный директор проекта Алла Жумаханова также рассказала о подробностях программы «Спорт в моем дворе»:

«Полная концепция программы будет реализована в течение 3 лет. В нашем городе есть более 600 площадок. Все они разные: для футбола, баскетбола, физических тренировок, для тенниса. Этот год рассматривается как начальный в запуске нашей программы. До конца 2017 года мы запланировали запустить 75 спортивных площадок по всему городу. Наша цель — привлечь внимание детей к спортивным площадкам и дать им интерес к физическим упражнениям. Все это будет бесплатно для подрастающего поколения. Также мы стараемся вовлечь в данный процесс родителей. Сейчас даже пенсионеры не остаются в стороне, подавая пример детям и подросткам», — подчеркнула Алла Жумаханова.

В день открытия программы, дети разделившись на группы, провели разминку и различные физические упражнения под руководством инструкторов. После упражнений каждый выбрал себе занятие по душе. Кто-то играл в футбол, кто-то баскетбол, волейбол, или бадминтон.

В целом организаторы планируют за 3 года охватить систематично 75 площадок и увеличить общее количество занимающихся физической культурой в городе.

Фото: Еламан Турисбеков