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13 апреля 2017, 23:21 | Прочие | ТАСС

WADA вернуло аккредитацию лаборатории в Катаре

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что возвращает аккредитацию лаборатории в Дохе (Катар). Об этом сообщает пресс-служба организации.

WADA приостановило аккредитацию катарской лаборатории 7 ноября 2016 года из-за несоответствия международным стандартам. Отмечается, что с того момента недостатки были устранены, и группа экспертов WADA рекомендовала вернуть аккредитацию.

«WADA может подтвердить, что аккредитация лаборатории в Дохе была восстановлена примерно через пять месяцев после того, как она была приостановлена, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Мы хотели бы поблагодарить лабораторию за сотрудничество и напряженную работу, что привело к этому восстановлению. Мы уверены в том, что лаборатория исправила свои недостатки, и наша экспертная группа теперь будет продолжать следить за деятельностью лаборатории, чтобы убедиться, что она работает в соответствии с высокими стандартами, требуемыми WADA».
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