WADA вернуло аккредитацию лаборатории в Катаре
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что возвращает аккредитацию лаборатории в Дохе (Катар). Об этом сообщает
пресс-служба организации.
WADA приостановило аккредитацию катарской лаборатории 7 ноября 2016 года
«WADA может подтвердить, что аккредитация лаборатории в Дохе была восстановлена примерно через пять месяцев после того, как она была приостановлена, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Мы хотели бы поблагодарить лабораторию за сотрудничество и напряженную работу, что привело к этому восстановлению. Мы уверены в том, что лаборатория исправила свои недостатки, и наша экспертная группа теперь будет продолжать следить за деятельностью лаборатории, чтобы убедиться, что она работает в соответствии с высокими стандартами, требуемыми WADA».
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