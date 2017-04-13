Мутко: отбор кандидатов на пост гендиректора РУСАДА следует продлить до конца апреля

Ко дню закрытия конкурса на эту должность поступило несколько сотен заявок, прием завершился 31 марта.

«Мы делаем все, чтобы агентство было независимым, чтобы был независимым его наблюдательный совет. Сейчас в РУСАДА работают эксперты, которых сюда направило WADA, их двое. У них, согласно регламенту, есть право смотреть кандидатов, давать рекомендации. Насколько я знаю, сделать это до 14 апреля невозможно, нужно перенести (рассмотрение кандидатур) до конца апреля», — сказал вице-премьер.

«Не думаю, что это проблема. Завтра будет заседание наблюдательного совета, думаю, там такое решение примут», — добавил Мутко, отметив, что, по его мнению, до конца апреля имя нового гендиректора РУСАДА известно не будет.

Также вице-премьер пояснил, что WADA создало новый орган, который подготовит дополнительный отчет по процессу восстановления РУСАДА. «Если раньше была только наблюдательная комиссия, то теперь есть и независимая комиссия, которая будет готовить дополнительный доклад совету учредителей WADA, заседание которого пройдет 17—18 мая . Они прислали новые рекомендации — еще раз вернуться к уставу, к формированию совета. Надеюсь, мы сможем найти приемлемые решения, чтобы еще раз продемонстрировать, что мы готовы сотрудничать на добросовестной основе, чтобы наша антидопинговая организация была сильной, независимой, транспарентной и вернула себе уважение», — отметил Мутко.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации. РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Согласно требованиям к соискателям на должность генерального директора, его основной задачей будет обеспечение целостности, независимости и объективности РУСАДА, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права на участие в спортивных соревнованиях спортсменов России и других стран, свободных от допинга, и гарантия реализации агентством эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте.