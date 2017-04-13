Глава дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» Володин покидает канал

Володин является членом академии Российского телевидения с 2010 года, с 1998 года занимал руководящие посты на телеканалах «ТВ Центр», «Муз-ТВ», в телекомпаниях «ВИД» и «Красный квадрат», являлся главным техническим менеджером «Евровидения» и заместителем генерального директора Агентства по проведению церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. Приступил к работе в субхолдинге «Матч» по приглашению главы «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко осенью 2015 года. В ведении Володина находился сегмент всех спортивных трансляций субхолдинга «Матч».

«На данный момент вопрос ухода Борислава Володина из холдинга можно считать закрытым, текущая неделя последняя, вместо него дирекцией спортивных трансляций будет руководить Евгений Мейтес, который занимал должность исполнительного директора “Матча” и опыта, подобного опыту Борислава Володина, не имеет», — рассказал собеседник агентства.