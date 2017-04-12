Антидопинговое агентство Бразилии удалено из списка не соответствующих кодексу WADA

Бразильское агентство было признано не отвечающим кодексу WADA в ноябре 2016 года.

«Бразильские власти успешно приняли процессуальные нормы в соответствии с настоящим кодексом, чтобы регулировать деятельность вновь созданного дисциплинарного трибунала. WADA продолжает работать с последним оставшимся не соответствующим кодексу агентством — РУСАДА», — говорится в сообщении на официальном сайте WADA.

В ноябре 2015 года WADA признало не соответствующим кодексу организации Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).