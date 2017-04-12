Антидопинговое агентство Бразилии удалено из списка не соответствующих кодексу WADA
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) удалило из списка не отвечающих кодексу организации антидопинговое агентство Бразилии.
Бразильское агентство было признано не отвечающим кодексу WADA в ноябре 2016 года.
«Бразильские власти успешно приняли процессуальные нормы в соответствии с настоящим кодексом, чтобы регулировать деятельность вновь созданного дисциплинарного трибунала. WADA продолжает работать с последним оставшимся не соответствующим кодексу агентством — РУСАДА», — говорится в сообщении на официальном сайте WADA.
В ноябре 2015 года WADA признало не соответствующим кодексу организации Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
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