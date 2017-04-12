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12 апреля 2017, 21:13 | Прочие | Р-Спорт

Антидопинговое агентство Бразилии удалено из списка не соответствующих кодексу WADA

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) удалило из списка не отвечающих кодексу организации антидопинговое агентство Бразилии.

Бразильское агентство было признано не отвечающим кодексу WADA в ноябре 2016 года.

«Бразильские власти успешно приняли процессуальные нормы в соответствии с настоящим кодексом, чтобы регулировать деятельность вновь созданного дисциплинарного трибунала. WADA продолжает работать с последним оставшимся не соответствующим кодексу агентством — РУСАДА», — говорится в сообщении на официальном сайте WADA.

В ноябре 2015 года WADA признало не соответствующим кодексу организации Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
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