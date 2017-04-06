35% жителей Подмосковья регулярно занимаются спортом

Прирост занимающихся спортом с учетом ввода новых спортивных объектов в регионе с 2014 года составил около 800 тысяч человек.

«Уровень обеспеченности Московской области объектами физической культуры и спорта превысил 20% и составил 118,7% от региональных нормативов градостроительного проектирования», — отметил Терюшков.

По состоянию на 1 января 2017 года в Московской области зарегистрировано более 10 тысяч спортивных сооружений.

Как сообщает ИА REGNUM, 7 апреля во всех районах Подмосковья пройдет Московский областной фестиваль «День ГТО». В 70 центрах тестирования можно выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Попробовать свои силы смогут и взрослые, и дети от шести лет. Центральной площадкой станет стадион в Домодедове.

Добавим, с внедрения комплекса «ГТО» в Подмосковье знаки отличия получили 16,5 тысячи человек.