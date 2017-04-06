Спортсмены, погибшие во время теракта в апреле в Санкт-Петербурге

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Ксения Малюкова

18-летняя студентка училась в Акушерском колледже, но с детства профессионально занималась танцами — черлидингом. Причем в той роли, которая требует самой сильной физической подготовки. Ксения была так называемым «флаером» — той самой девушкой, которую подбрасывают во время номеров и ставят на самый верх пирамиды.

Ксения до середины 2015-го участвовала в серьезных соревнованиях по черлидингу: например, на открытом Кубке Петербурга она была в призерах со своей командой. По словам тренера Ксении Елизаветы Аксеновой, девушка была кандидатом в мастера спорта.

Со спортом ей пришлось закончить из-за травмы, причем в очень обидный момент: накануне чемпионата России она повредила руку.

Черлидинг как вид спорта воспринимают не все, но по уровню нагрузок и интенсивности тренировок там точно уровень профессионального спортсмена.

Выступают девушки в том числе на самых настоящих спортивных аренах, причем не только как сопровождение хоккея или баскетбола, но и самостоятельно. Вот, например, Ксения (в центре) выступает в спорткомплексе «Юбилейный».

В день теракта она ехала в метро к своему молодому человеку.

Денис Петров

25-летний Денис Петров учился в колледже олимпийского резерва, затем прошел подготовку в учебном центре спецназа ГРУ. Как спортсмен он специализировался на армейском рукопашном бое, в этой дисциплине Денис стал чемпионом России.

Он работал в клубе боевых искусств Warrior, к нему — мастеру спорта — все три с половиной года работы с удовольствием шли на тренировки подопечные.

— Вы были отличным человеком и тренером. Спасибо за все. Вы навсегда в моей памяти, теперь ученикам Дениса остается только благодарить тренера за то, что он сделал для них.

— Дениска был очень хорошим молодым человеком! Звонким, громким, не по годам серьезным и ответственным, самостоятельным и настоящим джентельменом, — вспоминают парня в клубе Warrior. — Его ребятки, маленькие и постарше очень его любили, бежали на тренировки с радостью и улыбками. Он находил контакт, к каждому был свой подход. Требовательный, но с большой самоотдачей. Был… к сожалению, был. Таким, каким и должен быть современный молодой человек. Действующий спортсмен, молодой, но уже высококвалифицированный тренер, верный товарищ.

В спортивном клубе Денис Петров преподавал рукопашный бой и вел курсы самообороны.