Комитет WADA представит отчет по восстановлению членства РУСАДА 17 или 18 мая
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по контролю за соответствием кодексу организации представит отчет относительно прогресса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в вопросе восстановления членства в международной организации 17 или 18 мая. Об этом сообщает
пресс-служба WADA.
В эти даты пройдет заседание учредителей и исполкома WADA, на котором пройдет обсуждение отчетов комитета.
РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA. Данное решение было принято на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.
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