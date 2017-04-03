Комитет WADA представит отчет по восстановлению членства РУСАДА 17 или 18 мая

В эти даты пройдет заседание учредителей и исполкома WADA, на котором пройдет обсуждение отчетов комитета.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA. Данное решение было принято на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.