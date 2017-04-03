РУСАДА подтвердило, что на должность гендиректора организации претендуют более 600 человек

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что ко дню закрытия конкурса от желающих занять эту должность поступило около 600 заявок, прием которых завершился 31 марта.

«РУСАДА выражает свою благодарность всем, кто проявил интерес к вакансии и предоставил свои документы на конкурс, — говорится в сообщении. — В настоящее время идет работа по обработке документов. Кандидаты, отобранные для прохождения собеседования, будут уведомлены дополнительно и по результатам собеседования будут представлены на рассмотрение наблюдательному совету агентства».

РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Согласно требованиям к соискателям на должность генерального директора, его основной задачей будет обеспечение целостности, независимости и объективности РУСАДА, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права на участие в спортивных соревнованиях спортсменов России и других стран, свободных от допинга, и гарантия реализации агентством эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте.