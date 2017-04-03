РУСАДА подтвердило, что на должность гендиректора организации претендуют более 600 человек
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 600 человек претендуют на должность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс- служба организации.
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«РУСАДА выражает свою благодарность всем, кто проявил интерес к вакансии и предоставил свои документы на конкурс, — говорится в сообщении. — В настоящее время идет работа по обработке документов. Кандидаты, отобранные для прохождения собеседования, будут уведомлены дополнительно и по результатам собеседования будут представлены на рассмотрение наблюдательному совету агентства».
РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Согласно требованиям к соискателям на должность генерального директора, его основной задачей будет обеспечение целостности, независимости и объективности РУСАДА, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права на участие в спортивных соревнованиях спортсменов России и других стран, свободных от допинга, и гарантия реализации агентством эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте.
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