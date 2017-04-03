WADA: Российские спортсмены чаще остальных попадались на допинге в 2015 году

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Всего за 2015 год на нарушении антидопинговых правил были пойманы 176 россиян. Второе место по данному показателю занимает Италия (129), третье — Индия (117).

Кроме того, в отчете говорится, что в нарушении антидопинговых правил больше всего были уличены спортсмены, представляющие бодибилдинг (270), на втором месте — легкоатлеты (242), на третьем — тяжелоатлеты (239).

18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе.