WADA: Российские спортсмены чаще остальных попадались на допинге в 2015 году
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Спортсмены из России занимают первое место по числу нарушений антидопинговых правил в 2015 году. Об этом сообщается в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованном на официальном сайте организации.
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Всего за 2015 год на нарушении антидопинговых правил были пойманы 176 россиян. Второе место по данному показателю занимает Италия (129), третье — Индия (117).
Кроме того, в отчете говорится, что в нарушении антидопинговых правил больше всего были уличены спортсмены, представляющие бодибилдинг (270), на втором месте — легкоатлеты (242), на третьем — тяжелоатлеты (239).
18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе.
В декабре 2016 года Макларен представил в Лондоне вторую часть своего доклада о допинге в России. После этого МОК объявил о том, что все
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