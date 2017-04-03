Взрыв в Петербурге. Спортивный мир скорбит
В метро
Санкт-Петербурга произошел взрыв….
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Видимо, что-то случилось...
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В метро
ФК «Зенит»: «Зенит» выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро.
ХК СКА: «В петербургском метро произошли взрывы на станциях “Технологический институт” и “Сенная площадь”, есть погибшие. Петербург, мы с тобой».
Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига: «3 апреля в
ПФК ЦСКА: «ПФК ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при взрывах в Санкт-Петербурге».
ФК «Локомотив»: «Страшная трагедия в Петербурге. “Локомотив” выражает соболезнования близким погибших и надеется на скорейшее выздоровление пострадавших».
ФК «Ростов»: «ФК “Ростов” выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при взрывах в
ФК «Анжи»: «ФК “Анжи” выражает соболезнования родственникам погибших в результате взрыва в петербургском метро. Питер, мы с вами! Держитесь».
В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче. Первые 5 минут мы проведем в тишине. Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации".
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