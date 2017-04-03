Взрыв в Петербурге. Спортивный мир скорбит

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие и погибшие. По предварительным данным, жертв не менее 10 человек, ранены около 50-ти. Собираем слова поддержки спортивного мира после трагедии.

ФК «Зенит»: «Зенит» выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро.

ХК СКА: «В петербургском метро произошли взрывы на станциях “Технологический институт” и “Сенная площадь”, есть погибшие. Петербург, мы с тобой».

Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига: «3 апреля в Санкт-Петербурге произошла страшная трагедия — в результате взрыва в метрополитене погибли люди. Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига выражают самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь. Матчи 21-го тура чемпионата России по футболу “Спартак-Москва” — “Оренбург” и “Ростов” — “Краснодар” начнутся с минуты молчания».

ПФК ЦСКА: «ПФК ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при взрывах в Санкт-Петербурге».

ФК «Локомотив»: «Страшная трагедия в Петербурге. “Локомотив” выражает соболезнования близким погибших и надеется на скорейшее выздоровление пострадавших».

ФК «Ростов»: «ФК “Ростов” выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при взрывах в Санкт-Петербурге… ».

ФК «Анжи»: «ФК “Анжи” выражает соболезнования родственникам погибших в результате взрыва в петербургском метро. Питер, мы с вами! Держитесь».

Фан-группы ФК «Спартак», «Фратрия» и «Ультра Север»: «В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших в этой трагедии… Матч Спартак — Оренбург начнется с минуты молчания….

В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче. Первые 5 минут мы проведем в тишине. Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации".