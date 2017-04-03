Более 80 международных спортивных мероприятий пройдет в Беларуси в 2017 году
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 международных спортивных мероприятий пройдет в Беларуси в 2017 году, сообщил сегодня в
пресс-центре БЕЛТА министр спорта и туризма Александр Шамко.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Министр обратил внимание, что введение безвизового режима повлияло и на более активное проведение крупных спортивных мероприятий в Беларуси. «В этом году в стране пройдет более 80 крупных спортивных мероприятий», — подчеркнул он.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter