Более 80 международных спортивных мероприятий пройдет в Беларуси в 2017 году

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Министр обратил внимание, что введение безвизового режима повлияло и на более активное проведение крупных спортивных мероприятий в Беларуси. «В этом году в стране пройдет более 80 крупных спортивных мероприятий», — подчеркнул он.