Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/29292210/
3 апреля 2017, 11:50 | Прочие | БЕЛТА

Более 80 международных спортивных мероприятий пройдет в Беларуси в 2017 году

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 международных спортивных мероприятий пройдет в Беларуси в 2017 году, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА министр спорта и туризма Александр Шамко.

Министр обратил внимание что введение безвизового режима повлияло и на более активное проведение крупных спортивных мероприятий в <span class=error>Беларуси</span>. В этом году в стране пройдет более 80 крупных спортивных мероприятий — подчеркнул он. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Министр обратил внимание, что введение безвизового режима повлияло и на более активное проведение крупных спортивных мероприятий в Беларуси. «В этом году в стране пройдет более 80 крупных спортивных мероприятий», — подчеркнул он.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Совмин уточнил порядок оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство уточнило порядок регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совмина № 178 от 3 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Еще 2 новости  Все новости
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Волтузня под названием День воли - мнение журналиста
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе