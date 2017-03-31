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31 марта 2017, 16:41 | Прочие | Р-Спорт

Убытки «Газпром-медиа», владеющего «Матч ТВ», за прошлый год увеличились в десять раз

МОСКВА, 31 мар — Р-Спорт. Медиахолдинг «Газпром-медиа», которому принадлежит в том числе спортивный телеканал «Матч ТВ», по итогам 2016 года понес убытки на сумму 28,4 миллиарда рублей, что более чем в десять раз превышает аналогичный показатель в 2015 году, следует из финансовой отчетности «Газпромбанка» за прошлый год, опубликованной на официальном сайте организации.

Медиахолдинг <span class=error>Газпром</span>-<span class=error>медиа</span> которому принадлежит в том числе спортивный телеканал Матч ТВ по итогам 2016 года понес убытки на сумму 284 миллиарда рублей что более чем в десять раз превышает аналогичный показатель в 2015 году следует из финансовой отчетности Газпромбанка за прошлый год опубликованной на официальном сайте организации. Увеличить
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Для сравнения по итогам 2015 года убытки «Газпром-медиа» составили 2,64 млрд рублей.

Операционные доходы крупнейшего российского медиахолдинга выросли до 82,2 млрд рублей, что на 11,7% больше показателя в предыдущем году, при этом операционные расходы превысили 90 млрд.

Ранее стало известно, что чистый убыток «Газпром-медиа» в первом полугодии 2016 года увеличился в пять раз — до 9,1 млрд рублей. Отмечалось, что компания несет большие запланированные расходы из-за запуска «Матч ТВ».

Российский федеральный телеканал «Матч ТВ» начал вещание 1 ноября 2015 года. Помимо него в «Газпром-медиа» входят пять эфирных телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятница» и «2×2»), больше 20 неэфирных каналов, оператор спутникового телевидения «НТВ-плюс», 10 радиостанций, печатные СМИ, видеосервисы, производители контента, сейлз-хаус и кинотеатр «Октябрь».
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