Убытки «Газпром-медиа», владеющего «Матч ТВ», за прошлый год увеличились в десять раз

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Для сравнения по итогам 2015 года убытки «Газпром-медиа» составили 2,64 млрд рублей.

Операционные доходы крупнейшего российского медиахолдинга выросли до 82,2 млрд рублей, что на 11,7% больше показателя в предыдущем году, при этом операционные расходы превысили 90 млрд.

Ранее стало известно, что чистый убыток «Газпром-медиа» в первом полугодии 2016 года увеличился в пять раз — до 9,1 млрд рублей. Отмечалось, что компания несет большие запланированные расходы из-за запуска «Матч ТВ».