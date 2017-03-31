Резерв и самоокупаемость: Минспорт расставил приоритеты на ближайшие годы

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«Ближайший совет по спорту будет посвящен системе подготовки спортивного резерва, — объявил министр спорта Павел Колобков. — Нам предстоит решение новых задач — провести переподготовку и подготовку тренерских кадров, создать и выпустить обновленную систему подготовки».

Колобков также отметил, что для финансирования профессионального спорта необходимо «совершенствование механизмов государственно-частного партнерства и предоставление населению физкультурно-спортивных услуг, а также развитие профессионального спорта как экономически эффективного и самоокупаемого направления».

Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что в подготовке спортивного резерва есть проблемы, которые необходимо устранить. «Мы выявили проблемы, были введены федеральные стандарты подготовки, но ресурс на крайне низком уровне. Регионам совместно с Минспортом нужно внимательно посмотреть на базовые виды спорта, при необходимости принимать решение по оптимизации», — сказал он.

Не обошли вниманием участники заседания и восстановление антидопинговой системы в стране. «Программа восстановления антидопинговой системы в России сейчас работает. Ее осуществление будет обсуждаться на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в середине мая», — сказал Колобков, отметив, что данная задача также является приоритетной.

Деньги букмекеров пойдут на ДЮСШ и профессиональный спорт

Члены коллегии Минспорта также обсудили финансирование спорта за счет отчислений букмекерских контор.

Президент РФ Владимир Путин 28 марта подписал закон об отчислениях средств со стороны букмекерских контор на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

«Президентом было поручено поэтапно сократить финансирование, недавно был подписан закон о букмекерах — часть средств будет направляться на детско-юношеский спорт, — заявил Левитин. — Необходимо, чтобы это были целевые деньги, чтобы мы могли реально поддержать программы Минспорта. Часть средств пойдет на профессиональный спорт, здесь есть резерв, на который мы должны посмотреть в разрезе регионов».

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что отчисления букмекерских контор составят порядка 1 млрд рублей в год. «Мы также планируем привлечь к этому процессу гослотереи», — отметил вице-премьер.

Планы на Пхенчхан и Токио

В ходе заседания было объявлено, что Минспорт рассчитывает на успешное выступление российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и летних — 2020 года в Токио.

«На Играх в Пхенчхане мы рассчитываем на высокие результаты команды по лыжным гонкам, керлингу, конькобежному спорту, шорт-треку и, конечно, хоккею», — сказал Колобков.

По словам министра, на Играх в Токио «будет уделено особое внимание медалеемким видам спорта».

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил ТАСС, что в начале апреля в Дании пройдет встреча с руководством WADA с участием президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова, главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова и министра спорта РФ Колобкова, где будет обсуждаться участие российских спортсменов в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане.

«Это уже шаги навстречу», — отметил Лукин.

Регионы и ГТО

В рамках заседания коллегии были подведены итоги 2016 года по развитию физической культуры и спорта в регионах.

Регионы оценивались по шести направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт, матерально-техническая база и финансирование физической культуры и спорта. Они были разделены на три группы по численности населения.

В первой группе (более 2 млн человек) первое место занял Краснодарский край, во второй (до 2 млн) — Тюменская область, в третьей (до 1 млн человек) — Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также были подведены итоги внедрения комплекса ГТО.

«Общее число зарегистрированных участников комплекса составляет свыше 4 млн человек (в 2015 году — 2 млн человек), — сказал Колобков. — Нормативы на знаки отличия ГТО выполнили 417 044 человека: 112 930 — на золотой знак отличия (27,1%), 170 095 — на серебряный (40,8%) и 134 019 — на бронзовый (32,1%)».