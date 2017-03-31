Мутко рассчитывает, что букмекеры будут отчислять на спорт около 1 млрд рублей в год
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что букмекерские конторы будут выделять на финансирование спорта порядка 1 млрд рублей в год. Об этом он сказал журналистам.
«Что касается букмекерских контор, мы рассчитываем на 250 млн рублей в квартал, это миллиард в год», — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал закон об отчислениях со стороны букмекерских контор средств на финансирование профессионального и
Согласно этим поправкам, букмекерские конторы будут обязаны заключать соглашения с организаторами спортивных состязаний (с общероссийскими федерациями и профессиональными лигами) для использования символики и названия мероприятий, в отношении которых принимаются ставки. Согласно закону, на профессиональный спорт организаторы должны тратить 80% от общего объема отчислений, а на
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