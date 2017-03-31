Мутко рассчитывает, что букмекеры будут отчислять на спорт около 1 млрд рублей в год

«Что касается букмекерских контор, мы рассчитываем на 250 млн рублей в квартал, это миллиард в год», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал закон об отчислениях со стороны букмекерских контор средств на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.