Свищев: Проект государственно-частного партнерства в спорте нужно утвердить в России
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Создание проекта
государственно-частного партнерства в спорте позволит улучшить инфраструктуру и увеличить в России количество людей, занимающихся физической культурой. Об этом на итоговом заседании коллегии Минспорта заявил член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев.
Заседание коллегии проходит в пятницу в Москве.
«Нужно искать новые пути финансирования спорта. Мы понимаем, что 34 процента населения вовлечено в спорт при планке в 60, что связано, как я считаю, с недостатком спортсооружений. В условиях непростой финансовой ситуации, при уменьшении финансирования на 10 процентов строить и содержать объекты сложно, нужны новые пути. Программа
«Доля финансирования российского спорта — девять сотых процента, в развитых странах — до 2 процентов, — продолжил он. — В связи с этим в прошлом году в правительстве создана комиссии по применению инструмента
«Мировая практика говорит, что инвестиции в спорт проходят за счет привлечения частных инвесторов. Государство должно пойти на простые вещи — утвердить проект
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