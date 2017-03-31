Свищев: Проект государственно-частного партнерства в спорте нужно утвердить в России

Заседание коллегии проходит в пятницу в Москве.

«Нужно искать новые пути финансирования спорта. Мы понимаем, что 34 процента населения вовлечено в спорт при планке в 60, что связано, как я считаю, с недостатком спортсооружений. В условиях непростой финансовой ситуации, при уменьшении финансирования на 10 процентов строить и содержать объекты сложно, нужны новые пути. Программа государственно-частного партнерства наиболее эффективна — нужно привлекать частных инвесторов и создавать им условия», — сказал Свищев.

«Доля финансирования российского спорта — девять сотых процента, в развитых странах — до 2 процентов, — продолжил он. — В связи с этим в прошлом году в правительстве создана комиссии по применению инструмента государственно-частного партнерства в спорте. Необходимо разработать дорожную карту — от дня подачи заявки до реализации инвестору необходимо девять месяцев, за это время деньги могут кончиться, настроение пропасть, спортсмены переметнутся в другой вид спорта, поэтому наша задача — создать условия».