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31 марта 2017, 12:56 | Прочие | ТАСС

Свищев: Проект государственно-частного партнерства в спорте нужно утвердить в России

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Создание проекта государственно-частного партнерства в спорте позволит улучшить инфраструктуру и увеличить в России количество людей, занимающихся физической культурой. Об этом на итоговом заседании коллегии Минспорта заявил член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев.

Заседание коллегии проходит в пятницу в Москве.

«Нужно искать новые пути финансирования спорта. Мы понимаем, что 34 процента населения вовлечено в спорт при планке в 60, что связано, как я считаю, с недостатком спортсооружений. В условиях непростой финансовой ситуации, при уменьшении финансирования на 10 процентов строить и содержать объекты сложно, нужны новые пути. Программа государственно-частного партнерства наиболее эффективна — нужно привлекать частных инвесторов и создавать им условия», — сказал Свищев.

«Доля финансирования российского спорта — девять сотых процента, в развитых странах — до 2 процентов, — продолжил он. — В связи с этим в прошлом году в правительстве создана комиссии по применению инструмента государственно-частного партнерства в спорте. Необходимо разработать дорожную карту — от дня подачи заявки до реализации инвестору необходимо девять месяцев, за это время деньги могут кончиться, настроение пропасть, спортсмены переметнутся в другой вид спорта, поэтому наша задача — создать условия».

«Мировая практика говорит, что инвестиции в спорт проходят за счет привлечения частных инвесторов. Государство должно пойти на простые вещи — утвердить проект государственно-частного партнерства в сфере спорта, освободить от налога на имущество, уменьшить налог на прибыль до 13 процентов», — заключил Свищев.
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