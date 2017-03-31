Общественный совет признал работу Минспорта РФ в 2016 году удовлетворительной
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Общественный совет при Министерстве спорта РФ признал удовлетворительной работу организации в 2016 году. Об этом на итоговом заседании коллегии Минспорта заявил председатель совета Александр Попов.
Заседание коллегии проходит в пятницу в Москве.
«В целом общественный совет одобрил работу Минспорта и считает ее удовлетворительной. Основные целевые показатели выполнены как по спорту высших достижений, так и по вовлечению населения в занятия спортом», — отметил Попов.
«Мы подготовили пакет предложений и довели его до министерства. Проведенный опрос участников показал — 36 процентов считают, что положение дел по развитию физкультуры и спорта улучшилось, 19 процентов считают, что положение явно улучшилось. Если мы хотим добиться успеха, нам нужно улучшить взаимодействие Минспорта с заинтересованными организациями», — добавил он.
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