«В числе основных направлений деятельности Минспорта РФ на 2017−2019 годы выделены: совершенствование системы физического воспитания путем внедрения и сопровождения комплекса ГТО, а также проведения официальных физкультурных мероприятий среди всех возрастных групп населения; создание условий для повышения уровня внебюджетного финансирования физической культуры и спорта, в том числе путем совершенствования механизмов государственно-частного партнерства и предоставления населению физкультурно-спортивных услуг, а также развития профессионального спорта как экономически эффективного и самоокупаемого направления».

«Обеспечение подготовки и участия российских спортсменов в крупнейших спортивных соревнованиях; развитие человеческого капитала в сфере физической культуры и спорта, в том числе на основе совершенствования системы подготовки спортивного резерва и кадрового обеспечения на всех уровнях; обеспечение подготовки и проведения в РФ крупнейших спортивных мероприятий; организация проектной деятельности и разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 год; повышение эффективности национальной антидемпинговой политики», — продолжить Колобков.

Говоря о приоритетных задачах на 2017 год, Колобков выделил следующие: реализацию третьего этапа внедрения ГТО в субъектах РФ, обеспечение успешного выступления российских спортсменов на Всемирных играх 2017 года в польском Вроцлаве и реализацию программ подготовки сборных к Олимпийским играм в Пхенчхане, Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске и Олимпиады-2020 в Токио.