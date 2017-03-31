Ближайший Совет при президенте РФ по спорту будет посвящен системе подготовки резерва
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, который пройдет в период до июля 2017 года, будет посвящен вопросам подготовки спортивного резерва. Об этом на итоговом заседании коллегии Минспорта заявил глава ведомства Павел Колобков.
«Ближайший Совет по спорту будет посвящен системе подготовки спортивного резерва, — сказал Колобков. — Нам предстоит решение новых задач — провести переподготовку и подготовку тренерских кадров, создать и выпустить обновленную систему подготовки. Это очень амбициозные задачи».
Помощник президента России, заместитель председателя Совета Игорь Левитин в марте провел итоговое заседание рабочей группы по подготовке предстоящего заседания Совета. На нем Колобков информировал о подготовке проекта доклада к заседанию Совета и об основных положениях проекта Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter