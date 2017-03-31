Ближайший Совет при президенте РФ по спорту будет посвящен системе подготовки резерва

«Ближайший Совет по спорту будет посвящен системе подготовки спортивного резерва, — сказал Колобков. — Нам предстоит решение новых задач — провести переподготовку и подготовку тренерских кадров, создать и выпустить обновленную систему подготовки. Это очень амбициозные задачи».

Помощник президента России, заместитель председателя Совета Игорь Левитин в марте провел итоговое заседание рабочей группы по подготовке предстоящего заседания Совета. На нем Колобков информировал о подготовке проекта доклада к заседанию Совета и об основных положениях проекта Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года.