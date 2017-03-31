Минспорт признал Краснодарский край лучшим спортивным регионом 2016 года
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ признало Краснодарский край лучшим спортивным регионом России в 2016 году. Об этом говорится в
пресс-релизе Минспорта, который оказался в распоряжении ТАСС.
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Регионы оценивались по шести направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт,
В первой группе (численность 2 млн человек и более) первое место занял Краснодарский край, во второй (до 2 млн человек) — Тюменская область, в третьей (до 1 млн человек) —
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