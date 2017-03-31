Минспорт признал Краснодарский край лучшим спортивным регионом 2016 года

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Регионы оценивались по шести направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт, материально-техническая база и финансирование физической культуры и спорта. Регионы были разделены на три группы в зависимости от численности населения.