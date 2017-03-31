Доля граждан РФ, систематически занимающихся спортом, увеличилась до 34,2%

«В 2016 году обеспечено достижение следующих показателей развития сферы — доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, увеличена до 34,2 процента (план — 32 процента), доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличена до 74,8% (план — 64%).

«Количество инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, составило 977600 человек или 12,1% от числа инвалидов в России, которые не имеют противопоказаний для занятий. Единовременная пропускная способность объектов спорта увеличена до 47,6% (план — 34%)», — сообщил он.

«В прошлом году Минспортом проведено 322 физкультурных мероприятия среди различных групп населения — 187 для детей и учащейся молодежи, 119 — для лиц средних и старших возрастных категорий, 16 — для инвалидов», — сказал Колобков.