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31 марта 2017, 11:51 | Прочие | ТАСС

Количество участников комплекса ГТО увеличилось вдвое по сравнению с 2015 годом

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Общее количество зарегистрированных участников комплекса ГТО увеличилось вдвое по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков, выступая на итоговом заседании коллегии Минспорта.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) был возрожден указом президента РФ от 24 марта 2014 года и состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп. С января прошлого года комплекс был внедрен в школы, с нынешнего года он должен быть внедрен среди рабочей молодежи и студентов, а с 2018 года — среди всего населения.

«Общее число зарегистрированных участников комплекса составляет свыше 4 млн человек (в 2015 году — 2 млн человек), — сказал министр спорта. — Нормативы на знаки отличия ГТО выполнили 417 044 человека (112930 на золотой знак отличия (27,1%), 170095 на серебряный (40,8) и 134019 на бронзовый (32,1)».

«В 2016 году завершен второй этап внедрения ГТО — среди учащихся всех образовательных организаций страны и других категорий населения в отдельных субъектах РФ. Реализованы мероприятия по созданию системы обучения кадров, материально-техничекому оснащению центров тестирования, информационно-пропагандистскому и методическому сопровождению комплекса ГТО. Создано 2452 центра тестирования», — добавил Колобков.
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