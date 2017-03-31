Количество участников комплекса ГТО увеличилось вдвое по сравнению с 2015 годом
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Общее количество зарегистрированных участников комплекса ГТО увеличилось вдвое по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков, выступая на итоговом заседании коллегии Минспорта.
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«Общее число зарегистрированных участников комплекса составляет свыше 4 млн человек (в 2015 году — 2 млн человек), — сказал министр спорта. — Нормативы на знаки отличия ГТО выполнили 417 044 человека (112930 на золотой знак отличия (27,1%), 170095 на серебряный (40,8) и 134019 на бронзовый (32,1)».
«В 2016 году завершен второй этап внедрения ГТО — среди учащихся всех образовательных организаций страны и других категорий населения в отдельных субъектах РФ. Реализованы мероприятия по созданию системы обучения кадров,
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