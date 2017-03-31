Количество участников комплекса ГТО увеличилось вдвое по сравнению с 2015 годом

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) был возрожден указом президента РФ от 24 марта 2014 года и состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп. С января прошлого года комплекс был внедрен в школы, с нынешнего года он должен быть внедрен среди рабочей молодежи и студентов, а с 2018 года — среди всего населения.

«Общее число зарегистрированных участников комплекса составляет свыше 4 млн человек (в 2015 году — 2 млн человек), — сказал министр спорта. — Нормативы на знаки отличия ГТО выполнили 417 044 человека (112930 на золотой знак отличия (27,1%), 170095 на серебряный (40,8) и 134019 на бронзовый (32,1)».