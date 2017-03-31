Мутко призвал регионы завершить строительство спортобъектов в 2017 году
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/.
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко призвал регионы страны завершить строительство спортивных объектов в 2017 году. Об этом он сообщил журналистам на итоговом заседании коллегии Минспорта.
«Нам нельзя допустить резкого сокращения финансирования, в некоторых регионах это сказалось на подготовке спортивного резерва. Наша задача в 2017 году при формировании бюджета — улучшение экономики, очевидно — вернуться к вопросам завершения строительства объектов. У нас много остановленных — в Тыве, Краснодарском крае, Дагестане, Мордовии. Я хотел бы, чтобы по каждому объекту персонально поработали», — сказал Мутко.
«У правительства на ближайшие годы две стратегические цели — экономическая ситуация, улучшение качества жизни. Спорт в этом играет ключевую роль», — добавил он.
Мутко также заявил, что основные показатели в 2016 году были выполнены. «Но это общие показатели по стране, разобщенность бывает серьезная, и наша задача — выравнивать ситуацию не только за счет лидеров, — сказал Мутко. — Надо заняться регионами. Многие десятилетиями прятались в тень за
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