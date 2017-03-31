Мутко призвал регионы завершить строительство спортобъектов в 2017 году

«Нам нельзя допустить резкого сокращения финансирования, в некоторых регионах это сказалось на подготовке спортивного резерва. Наша задача в 2017 году при формировании бюджета — улучшение экономики, очевидно — вернуться к вопросам завершения строительства объектов. У нас много остановленных — в Тыве, Краснодарском крае, Дагестане, Мордовии. Я хотел бы, чтобы по каждому объекту персонально поработали», — сказал Мутко.

«У правительства на ближайшие годы две стратегические цели — экономическая ситуация, улучшение качества жизни. Спорт в этом играет ключевую роль», — добавил он.