Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/29266697/
31 марта 2017, 11:05 | Прочие | ТАСС

Правительство РФ оценит ход реализации стратегии развития спорта в стране

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Правительство России рассмотрит вопрос о ходе реализации стратегии развития физкультуры и спорта в РФ и даст ей свою оценку. Об этом журналистам сообщил на итоговом заседании коллегии Минспорта вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«В ближайшее время правительство рассмотрит вопрос о ходе реализации стратегии развития физкультуры и спорта, и будет дана оценка. Нам предстоит серьезно подготовиться, показать достижения и проблемы в отрасли, — сказал Мутко. — В этом году будут движения в стратегическом направлении — страна все больше переходит на проектное управление. У нас много предстоит серьезных программных решений: в целом правительство высоко оценивает роль физической культуры, спорта, вклад его в качество жизни».

«В министерстве спорта мы должны серьезно подойти к ряду стратегических поручений от президента. Госдума приняла закон о доходах от букмекерских контор, нужно создавать механизмы доходов клубов и так далее. Надо учитывать доходы от гослотерей. Эту работу надо начинать и серьезно двигать», — добавил он.

Последнее заседание Совета по спорту при президенте РФ прошло в октябре прошлого года во Владимирской области. Стратегия развития спорта в РФ рассчитана до 2020 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Мутко призвал регионы завершить строительство спортобъектов в 2017 году

Мутко призвал регионы завершить строительство спортобъектов в 2017 году

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко призвал регионы страны завершить строительство спортивных объектов в 2017 году. Об этом он сообщил журналистам на итоговом заседании коллегии Минспорта.
Еще 7 новостей  Все новости
31 марта

Ближайший Совет при президенте РФ по спорту будет посвящен системе подготовке резерва

Сборные РФ и Украины по футболу будут разведены при жеребьевке Лиги наций

Росгвардия во время ЧМ-2018 осуществит перегруппировку сил