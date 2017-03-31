Правительство РФ оценит ход реализации стратегии развития спорта в стране

«В ближайшее время правительство рассмотрит вопрос о ходе реализации стратегии развития физкультуры и спорта, и будет дана оценка. Нам предстоит серьезно подготовиться, показать достижения и проблемы в отрасли, — сказал Мутко. — В этом году будут движения в стратегическом направлении — страна все больше переходит на проектное управление. У нас много предстоит серьезных программных решений: в целом правительство высоко оценивает роль физической культуры, спорта, вклад его в качество жизни».

«В министерстве спорта мы должны серьезно подойти к ряду стратегических поручений от президента. Госдума приняла закон о доходах от букмекерских контор, нужно создавать механизмы доходов клубов и так далее. Надо учитывать доходы от гослотерей. Эту работу надо начинать и серьезно двигать», — добавил он.

Последнее заседание Совета по спорту при президенте РФ прошло в октябре прошлого года во Владимирской области. Стратегия развития спорта в РФ рассчитана до 2020 года.