WADA поддерживает введение наказания за склонение к употреблению допинга

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в российском спорте вводится перечень запрещенных веществ и методов. В него в том числе включены анаболические средства, гормоны, а также манипуляции с кровью и ее компонентами, генный допинг.

«WADA не намерено вмешиваться в суверенное право каждого государства устанавливать законы для своих граждан, это исключительное право правительства страны. Что касается спортсменов, то агентство считает достаточным процесс санкций, включающих право спортсменов на обжалование дисквалификации в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Многочисленные юридические консультации, проведенные WADA, показывают, что отстранение спортсмена на срок от двух до четырех лет от соревнований является соразмерным нарушению. Таким образом, WADA не считает, что применение допинга спортсменами должно повлечь уголовную ответственность, для этого нет каких-то предпосылок в спортивном движении», — говорится в ответе WADA.

«Однако WADA настоятельно рекомендует правительствам вводить законы, предусматривающие наказание за распространение или продажу запрещенных средств, а также склонение спортсменов к употреблению допинга. WADA признает, что те страны, которые ввели уголовную ответственность в отношении распространения допинга, были эффективны в привлечении к ней виновных лиц, особенно среди вспомогательного персонала», — отмечается в ответе WADA.

Закон, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, был принят в ноябре прошлого года. Согласно документу, склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Судья сможет также назначить наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года. Если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении одного или нескольких несовершеннолетних спортсменов либо с применением насилия или с угрозой его применения, оно будет наказываться штрафом до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 1 года. В качестве альтернативного наказания добавлена возможность ограничения свободы на срок до 2 лет с запретом работать на определенных должностях до 4 лет.