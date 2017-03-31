Около 400 человек представят Свердловскую область на Дельфийских играх в Екатеринбурге
Екатеринбург. 31 марта.
ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловская область сформировала команду для участия в Дельфийских играх, которые пройдут в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.
В ее состав войдут около 400 человек. Это воспитанники учреждений образования и культуры Екатеринбурга, Ревды, Асбеста, Невьянска, Березовского, Лесного, Заречного и других городов области. В их числе представители 22 танцевальных, театральных, джазовых, хоровых, цирковых и других творческих коллективов области.
Отмечается, что участие в играх примут воспитанники Уральского музыкального колледжа. За шесть лет участия в Дельфийских играх его учащиеся стали лауреатами и дипломантами конкурса.
«Наша делегация одна из самых больших и сильных, но это и не удивительно — по уровню развития культуры Средний Урал занимает лидирующие позиции в России», — приводятся в
Ранее сообщалось, что в мероприятиях Дельфийских игр примут участие более 2,9 тыс. конкурсантов и их наставников. Порядка 500 волонтеров будут помогать в проведении игр.
Свердловская область выделит 43 млн рублей из регионального бюджета на проведение мероприятий.
Открытие Дельфийских игр состоится 19 апреля во Дворце игровых видов спорта, а церемония закрытия и
Также в регионе пройдут XII Молодежные дельфийские игры
Дельфийские игры — соревнования в разных видах искусства. Они проводятся по 47 народным, классическим и современным номинациям.
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