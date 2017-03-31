Около 400 человек представят Свердловскую область на Дельфийских играх в Екатеринбурге

В ее состав войдут около 400 человек. Это воспитанники учреждений образования и культуры Екатеринбурга, Ревды, Асбеста, Невьянска, Березовского, Лесного, Заречного и других городов области. В их числе представители 22 танцевальных, театральных, джазовых, хоровых, цирковых и других творческих коллективов области.

Отмечается, что участие в играх примут воспитанники Уральского музыкального колледжа. За шесть лет участия в Дельфийских играх его учащиеся стали лауреатами и дипломантами конкурса.

«Наша делегация одна из самых больших и сильных, но это и не удивительно — по уровню развития культуры Средний Урал занимает лидирующие позиции в России», — приводятся в пресс-релизе слова заместителя губернатора Павла Крекова.

Ранее сообщалось, что в мероприятиях Дельфийских игр примут участие более 2,9 тыс. конкурсантов и их наставников. Порядка 500 волонтеров будут помогать в проведении игр.

Свердловская область выделит 43 млн рублей из регионального бюджета на проведение мероприятий.

Открытие Дельфийских игр состоится 19 апреля во Дворце игровых видов спорта, а церемония закрытия и гала-концерт — 22 апреля в киноконцертном театре «Космос».

Также в регионе пройдут XII Молодежные дельфийские игры государств-участников СНГ и молодежный Евразийский дельфийский фестиваль.

Дельфийские игры — соревнования в разных видах искусства. Они проводятся по 47 народным, классическим и современным номинациям.