Журова: Закон о допинге заработает в полную силу благодаря утверждению перечня препаратов
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к допингу, принятый в ноябре прошлого года, теперь заработает в полную силу благодаря антидопинговому постановлению правительства РФ, в котором утвержден список запрещенных препаратов. Об этом ТАСС заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«Это (антидопинговое постановление кабмина) нужно для того, чтобы тот закон, который мы приняли, и в соответствии с которым у нас за использование допинга будет серьезное наказание, в том числе уголовное, полностью работал», — сказала депутат. Она пояснила, что перечень таких препаратов уже существовал, но со ссылкой на документы Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«Сейчас у нас есть свой внутренний закон, перечень позволит этому закону работать», — отметила Журова.
Ранее
Перечень утвержден во исполнение принятого в ноябре прошлого года закона о введении уголовной ответственности за склонение спортсмена к использованию допинга. В соответствии с ним, склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Ранее первый
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