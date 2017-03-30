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30 марта 2017, 15:29 | Прочие | ТАСС

Журова: Закон о допинге заработает в полную силу благодаря утверждению перечня препаратов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к допингу, принятый в ноябре прошлого года, теперь заработает в полную силу благодаря антидопинговому постановлению правительства РФ, в котором утвержден список запрещенных препаратов. Об этом ТАСС заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Это (антидопинговое постановление кабмина) нужно для того, чтобы тот закон, который мы приняли, и в соответствии с которым у нас за использование допинга будет серьезное наказание, в том числе уголовное, полностью работал», — сказала депутат. Она пояснила, что перечень таких препаратов уже существовал, но со ссылкой на документы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Сейчас у нас есть свой внутренний закон, перечень позволит этому закону работать», — отметила Журова.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал антидопинговое постановление, утверждающее перечень субстанций, которые запрещены к использованию в спорте. В перечень включены запрещенные субстанции, в том числе анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма, а также запрещенные методы, в том числе манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг.

Перечень утвержден во исполнение принятого в ноябре прошлого года закона о введении уголовной ответственности за склонение спортсмена к использованию допинга. В соответствии с ним, склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Ранее первый вице-спикер Госдумы президент ОКР Александр Жуков указывал на необходимость скорейшего утверждения и обнародования правительством списка допинг-препаратов.
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Газзаев: Антидопинговое постановление кабмина ускорит восстановление РУСАДА в правах

Газзаев: Антидопинговое постановление кабмина ускорит восстановление РУСАДА в правах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Формирование перечня субстанций, запрещенных для использования в спорте, будет позитивно воспринято руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК), а значит, ускорит процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Об этом заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.
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