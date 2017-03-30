Журова: Закон о допинге заработает в полную силу благодаря утверждению перечня препаратов

«Это (антидопинговое постановление кабмина) нужно для того, чтобы тот закон, который мы приняли, и в соответствии с которым у нас за использование допинга будет серьезное наказание, в том числе уголовное, полностью работал», — сказала депутат. Она пояснила, что перечень таких препаратов уже существовал, но со ссылкой на документы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Сейчас у нас есть свой внутренний закон, перечень позволит этому закону работать», — отметила Журова.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал антидопинговое постановление, утверждающее перечень субстанций, которые запрещены к использованию в спорте. В перечень включены запрещенные субстанции, в том числе анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма, а также запрещенные методы, в том числе манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг.