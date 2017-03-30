Газзаев: Антидопинговое постановление кабмина ускорит восстановление РУСАДА в правах

«Подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым антидопингового постановления — это еще один важный шаг по противодействию использования запрещенных препаратов в нашем спорте», — подчеркнул парламентарий. Он напомнил, что в нашей стране уже действует целый комплекс мер, направленный на борьбу с допингом. «И чем жестче будут эти меры, тем скорее проблема допинга будет решена», — уверен депутат.

Газзаев также отметил, что в настоящее время «идут активные переговоры между РУСАДА и WADA, от которых зависит судьба дисквалифицированных российских спортсменов». «Уверен, что формирование перечня субстанций и методов, которые запрещены для использования в спорте, будет позитивно воспринято руководством WADA и руководством МОК. А значит, ускорит процесс восстановления РУСАДА в правах», — заявил Газзаев.

«Постановление правительства о недопустимых веществах означает, что Россия верна своим обязательствам, которые были неоднократно озвучены нашим президентом Владимиром Путиным, и ведет с запрещенными препаратами непримиримую борьбу», — заключил парламентарий.