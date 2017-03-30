Газзаев: Антидопинговое постановление кабмина ускорит восстановление РУСАДА в правах
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Формирование перечня субстанций, запрещенных для использования в спорте, будет позитивно воспринято руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК), а значит, ускорит процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Об этом заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.
«Подписание
Газзаев также отметил, что в настоящее время «идут активные переговоры между РУСАДА и WADA, от которых зависит судьба дисквалифицированных российских спортсменов». «Уверен, что формирование перечня субстанций и методов, которые запрещены для использования в спорте, будет позитивно воспринято руководством WADA и руководством МОК. А значит, ускорит процесс восстановления РУСАДА в правах», — заявил Газзаев.
«Постановление правительства о недопустимых веществах означает, что Россия верна своим обязательствам, которые были неоднократно озвучены нашим президентом Владимиром Путиным, и ведет с запрещенными препаратами непримиримую борьбу», — заключил парламентарий.
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