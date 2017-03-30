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30 марта 2017, 15:29 | Прочие | ТАСС

Газзаев: Антидопинговое постановление кабмина ускорит восстановление РУСАДА в правах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Формирование перечня субстанций, запрещенных для использования в спорте, будет позитивно воспринято руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК), а значит, ускорит процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Об этом заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

«Подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым антидопингового постановления — это еще один важный шаг по противодействию использования запрещенных препаратов в нашем спорте», — подчеркнул парламентарий. Он напомнил, что в нашей стране уже действует целый комплекс мер, направленный на борьбу с допингом. «И чем жестче будут эти меры, тем скорее проблема допинга будет решена», — уверен депутат.

Газзаев также отметил, что в настоящее время «идут активные переговоры между РУСАДА и WADA, от которых зависит судьба дисквалифицированных российских спортсменов». «Уверен, что формирование перечня субстанций и методов, которые запрещены для использования в спорте, будет позитивно воспринято руководством WADA и руководством МОК. А значит, ускорит процесс восстановления РУСАДА в правах», — заявил Газзаев.

«Постановление правительства о недопустимых веществах означает, что Россия верна своим обязательствам, которые были неоднократно озвучены нашим президентом Владимиром Путиным, и ведет с запрещенными препаратами непримиримую борьбу», — заключил парламентарий.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал антидопинговое постановление, утверждающее перечень субстанций, которые запрещены к использованию в спорте. Перечень утвержден во исполнение принятого в ноябре прошлого года закона о введении уголовной ответственности за склонение спортсмена к использованию допинга. В список включены запрещенные субстанции, в том числе анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма, а также запрещенные методы, в том числе манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг.
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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к допингу, принятый в ноябре прошлого года, теперь заработает в полную силу благодаря антидопинговому постановлению правительства РФ, в котором утвержден список запрещенных препаратов. Об этом ТАСС заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
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