Мутко: Россия создает сильную законодательную базу для борьбы с допингом

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводится запрещенный в российском спорте перечень запрещенных веществ и методов. В него, в частности, включены анаболики, пептидные гормоны, факторы роста, гормоны и модуляторы метаболизма, а также запрещенные методы, в том числе манипуляции с кровью.

«Мы последовательно движемся к созданию сильной законодательной базы, которая с одной стороны дает возможность действовать антидопинговым организациям независимо, с другой — четко регламентирует и усиливает основания для борьбы с допингом в стране, — сказал вице- премьер. — Это очередной серьезный шаг в деле борьбы с допингом. Мы говорим о том, что никогда не было никаких госпрограмм, их быть не может. Наоборот, мы готовы двигаться направлении усиления ответственности за употребление допинга».

В ноябре прошлого года был принят закон, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. В соответствии с ним, склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.