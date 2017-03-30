Мутко: Россия создает сильную законодательную базу для борьбы с допингом
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россия последовательно движется к формированию законодательной базы, которая будет четко регламентировать борьбу с допинговыми нарушениями в спорте. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В четверг
«Мы последовательно движемся к созданию сильной законодательной базы, которая с одной стороны дает возможность действовать антидопинговым организациям независимо, с другой — четко регламентирует и усиливает основания для борьбы с допингом в стране, — сказал вице- премьер. — Это очередной серьезный шаг в деле борьбы с допингом. Мы говорим о том, что никогда не было никаких госпрограмм, их быть не может. Наоборот, мы готовы двигаться направлении усиления ответственности за употребление допинга».
В ноябре прошлого года был принят закон, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. В соответствии с ним, склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
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