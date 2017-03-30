Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/29257293/
30 марта 2017, 14:58 | Прочие | ТАСС

Мутко: Россия создает сильную законодательную базу для борьбы с допингом

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россия последовательно движется к формированию законодательной базы, которая будет четко регламентировать борьбу с допинговыми нарушениями в спорте. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводится запрещенный в российском спорте перечень запрещенных веществ и методов. В него, в частности, включены анаболики, пептидные гормоны, факторы роста, гормоны и модуляторы метаболизма, а также запрещенные методы, в том числе манипуляции с кровью.

«Мы последовательно движемся к созданию сильной законодательной базы, которая с одной стороны дает возможность действовать антидопинговым организациям независимо, с другой — четко регламентирует и усиливает основания для борьбы с допингом в стране, — сказал вице- премьер. — Это очередной серьезный шаг в деле борьбы с допингом. Мы говорим о том, что никогда не было никаких госпрограмм, их быть не может. Наоборот, мы готовы двигаться направлении усиления ответственности за употребление допинга».

В ноябре прошлого года был принят закон, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. В соответствии с ним, склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Газзаев: Антидопинговое постановление кабмина ускорит восстановление РУСАДА в правах

Газзаев: Антидопинговое постановление кабмина ускорит восстановление РУСАДА в правах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Формирование перечня субстанций, запрещенных для использования в спорте, будет позитивно воспринято руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК), а значит, ускорит процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Об этом заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.
Еще 7 новостей  Все новости
30 марта

Мутко: Россия создает сильную законодательную базу для борьбы с допингом

Кириленко: Петербург, Москва и Казань заинтересованы в проведении ЧМ-2023 по баскетболу

Сидорова: серебро ЧМ мотивирует российских керлингисток работать еще больше